Patrizia Conte dopo The Voice Senior: Mi fanno i complimenti ma mi insultano per il peso

Patrizia Conte, vincitrice di The Voice Senior, apre il suo cuore raccontando le sfide dei commenti ingiusti sui social, soprattutto sul suo aspetto. Ospite di La volta buona, dimostra che la forza interiore vale più di qualsiasi critica. “Io non volevo apparire in…”

Patrizia Conte, vincitrice dell’ultima edizione di The Voice Senior, ha raccontato senza filtri le difficoltà vissute a causa dei commenti negativi ricevuti sui social, soprattutto legati al suo aspetto fisico. Ospite oggi, mercoledì 4 giugno, del programma La volta buona condotto da Caterina Balivo, la cantante ha condiviso la sua esperienza con grande sincerità.

“Io non volevo apparire in televisione”, ha detto la 61enne, spiegando di aver avuto molte riserve prima di accettare la partecipazione al talent show condotto da Antonella Clerici. “Oggi si tende ad avere un’immagine perfetta. Io avevo tanta paura di espormi, di essere giudicata per come appaio”, ha confessato.

Leggi anche Patrizia Conte vince The Voice Senior 2025: trionfo per il team di Gigi D’Alessio

Nonostante la vittoria e i tanti apprezzamenti ricevuti per la sua voce, Patrizia ha spiegato come spesso i complimenti siano accompagnati da commenti offensivi: “Mi dicono che sono brava, ma grassa. So che dovrei dimagrire, ma con il mio corpo arrivano sempre battute alle quali sono costretta a ridere”.

La cantante ha espresso tutta la sua frustrazione in un passaggio molto diretto: “Perché non posso essere accettata per quello che sono? Io sono così, mettetevelo in testa. Se vorrò dimagrire, saranno affari miei”.

Durante l’intervista, Patrizia ha ricordato episodi dolorosi della sua vita privata: “Una cosa davvero orribile è quando sei ospite a casa di qualcuno e ti dicono: ‘Con te il piatto non lo devo nemmeno lavare’. Oppure: ‘Sei molto brutta, ma sei bravissima’. Io volevo sprofondare. Ma non ti vergogni a dire una cosa del genere? Sarò anche brutta, ma perché lo devi dire?”.

Infine, ha concluso il suo racconto con una riflessione importante: “Da tutto questo ho imparato una cosa: non giudicherò mai più nessuno”.