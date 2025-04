Patrizia Conte vince The Voice Senior 2025: trionfo per il team di Gigi D’Alessio

Patrizia Conte è la vincitrice di The Voice Senior 2025. Appartenente al team di Gigi D'Alessio, la cantante 61enne originaria di Taranto ha conquistato il pubblico durante la finale andata in onda su Rai 1, interpretando il brano “Oggi sono io” di Alex Britti. Al momento della proclamazione, la Conte ha abbracciato commossa il suo coach, che le ha detto: "Te lo sei meritato", prima di consegnarle il trofeo.

La finalissima del talent condotto da Antonella Clerici ha visto sfidarsi quattro concorrenti donne: Monica Bruno e Maura Susanna per il team di Arisa, Patrizia Conte e Graziella Marchesi per la squadra di Gigi D’Alessio. Il televoto ha premiato l’interpretazione della Conte, una delle voci più amate dal pubblico fin dalle prime puntate.

Emozionata, la vincitrice ha dichiarato: "Non ho mai vinto niente nella vita, sono stra-stra felice, mi sento un’altra. Grazie, sono felice", stringendo tra le mani il premio. Con la vittoria, Patrizia Conte avrà ora l’opportunità di pubblicare un inedito con Warner Music Italia.

