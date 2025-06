Rkomi annulla il tour nei palazzetti: cancellati i concerti di ottobre, fan spiazzati

Rkomi sorprende ancora, ma questa volta i fan sono delusi: il suo tour nei palazzetti italiani di ottobre è stato cancellato senza preavviso. La comunicazione, arrivata tramite email automatica, ha lasciato molti senza risposte e con mille domande. I concerti previsti il 18 ottobre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, il 21 a Assago e il 25 al Palazzo... rappresentano un’occasione mancata per vivere l’emozione dal vivo. Resta da capire cosa ci riserverà il futuro.

Rkomi ha annullato il suo tour nei palazzetti italiani previsto per ottobre, lasciando sorpresi migliaia di fan. La comunicazione è arrivata in modo inatteso tramite un’email automatica, senza alcun preavviso ufficiale o dichiarazione pubblica.

I concerti previsti il 18 ottobre 2025 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, il 21 ottobre all’Unipol Forum di Assago e il 25 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma risultano ufficialmente cancellati. I principali siti di ticketing riportano un messaggio sintetico: “Per motivi organizzativi i concerti sono stati cancellati”, senza ulteriori dettagli da parte dello staff del cantante.

Sui social si sono subito moltiplicate le reazioni, tra ipotesi e dubbi. Alcuni fan collegano l’annullamento alla possibile riorganizzazione del tour in funzione del nuovo album “decrescendo”, pubblicato il 23 maggio. Altri sospettano che dietro la decisione possano esserci vendite inferiori alle aspettative o problemi interni alla produzione.

Per ora, chi ha acquistato i biglietti potrà richiedere il rimborso entro e non oltre il 30 giugno 2025, seguendo le indicazioni contenute nella comunicazione ricevuta via email.

Nonostante la cancellazione del tour autunnale, Rkomi sarà presente al Tim Summer Hits, in programma il 7, 8, 9 e 10 giugno in Piazza del Popolo a Roma, dove si esibirà accanto ad altri artisti. Resta però il silenzio ufficiale sulle ragioni che hanno portato alla sospensione improvvisa dei concerti previsti in autunno.