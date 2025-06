Sconto 2025 WELOCK: serrature smart intelligenti Touch41, PCB41 e TOUCA51 con sconti fino a 70 €

Scopri gli sconti esclusivi del 2025 su WELOCK! Potenzia la sicurezza della tua casa con le serrature smart Touch41, PCB41 e TOUCA51, ora fino al 70% in meno. Con spedizione dal magazzino europeo e garanzia di 2 anni, l'acquisto è facile e sicuro. Controlla tutto direttamente dalla tua app e vivi la tranquillità!

Le serrature smart intelligenti WELOCK lanciano un’attività promozionale 2025 pensata per chi desidera potenziare la sicurezza domestica e risparmiare sul prezzo di listino. Tutti i modelli in offerta vengono spediti dal magazzino europeo con garanzia di 2 anni, per un acquisto senza pensieri.

Grazie alla connessione Wi-Fi e alla gestione via app, le soluzioni WELOCK permettono di controllare l’accesso da remoto, creare codici temporanei per ospiti e monitorare gli ingressi in tempo reale.

Cos’è una serratura smart e come funziona

Una serratura smart è un dispositivo elettronico che consente di aprire e chiudere la porta senza l’uso di chiavi tradizionali. Utilizza tecnologie come Bluetooth, Wi-Fi, NFC, RFID o biometria (impronta digitale) per gestire gli accessi in modo più sicuro e comodo.

Può essere installata facilmente su una porta esistente, sostituendo il cilindro tradizionale oppure aggiungendo un modulo esterno. Alcune serrature smart, come quelle di WELOCK, sono compatibili con le porte blindate europee e non richiedono modifiche strutturali.

Come si usa una serratura smart

Via smartphone: puoi sbloccare la porta con un'app dedicata, da cui controlli anche lo stato della serratura e la cronologia degli accessi.

puoi sbloccare la porta con un’app dedicata, da cui controlli anche lo stato della serratura e la cronologia degli accessi. Con impronta digitale: alcuni modelli hanno un sensore biometrico per sbloccare la porta con il dito.

Con tastiera touch: inserendo un codice PIN configurabile dall'utente.

inserendo un codice PIN configurabile dall’utente. Con RFID card: avvicinando una tessera compatibile alla serratura.

Da remoto: grazie alla connessione Wi-Fi, puoi aprire la porta anche quando sei lontano, utile per ospiti, consegne o emergenze.

Le serrature intelligenti offrono anche funzionalità avanzate come l’invio di codici temporanei a familiari o collaboratori, l’avviso di apertura e l’integrazione con sistemi domotici o assistenti vocali.

Una soluzione ideale per chi desidera maggiore sicurezza, controllo e comodità nella gestione della propria casa o ufficio. Ecco i dettagli delle offerte dedicate ai tre bestseller del brand.

WELOCK PCB41 con tastiera & cilindro + WiFi Box 3

Risparmia fino a 70 € sul prezzo di listino. Cilindro modulare di facile installazione, tastiera touch retroilluminata e connessione WiFi Box 3 per gestione a distanza senza gateway aggiuntivi. Ideale per porte blindate europee. Prezzo finale: 189 € con codice coupon PCB41SALE

Link all’offerta: WELOCK PCB41

WELOCK Touch41

Risparmia fino a 50 € grazie al buono VD50. Serratura con sensore di impronta digitale integrato, apertura tramite app, card RFID o PIN. Batteria di lunga durata sostituibile dall’utente. Prezzo finale: 139 €

Link all’offerta: WELOCK Touch41

WELOCK TOUCA51

Risparmia fino a 50 € inserendo il buono VD50. Modello compatto con scocca in acciaio inossidabile, apertura da smartphone e tastiera touch. Compatibile con i principali standard europei. Prezzo finale: 119 €

Link all’offerta: WELOCK TOUCA51

Approfitta ora della promozione WELOCK 2025: un investimento intelligente per proteggere la tua casa e semplificare la gestione degli accessi.