realme GT 7 Dream Edition già sold out

il GT 7 domina la classifica delle offerte migliori su Amazon

Sviluppata in collaborazione con l’Aston Martin Aramco Formula One Team, la limited edition GT 7 Dream Edition - caratterizzata dall’iconico Aston Martin Racing Green e dal distintivo Iconic Silver Wings Badge - ha attirato grande attenzione sia tra gli appassionati di tecnologia che tra i fan delle corse. Le scorte iniziali su Amazon sono andate esaurite in soli tre giorni; una seconda tranche di unità Dream Edition è già in arrivo nei magazzini Amazon e sarà disponibile a partire dalla prossima settimana. Enorme successo anche per il realme GT 7 che si è subito posizionato al primo posto tra le offerte di smartphone su Amazon Italia, confermando l’attenzione e il forte interesse per questo modello da parte dell’utenza.

Serie realme GT 7: il Flagship Killer del 2025 in termini di prestazioni

Il realme GT 7 debutta con processore MediaTek Dimensity 9400e, uno dei tre migliori processori Android in Europa. Il realme GT 7T, invece, è equipaggiato con il MediaTek Dimensity 8400-MAX, che garantisce velocità ed efficienza più performanti della categoria. Entrambi i modelli vantano una combinazione batteria da 7000 mAh e ricarica rapida a 120W, che permette di raggiungere il 100% di carica in soli 40 minuti e un’autonomia di due giorni.

Oltre all’hardware potente, la serie GT 7 si distingue per le sue avanzate funzionalità di intelligenza artificiale: introduce il primo AI Planner al mondo, che trasforma lo smartphone in un assistente personale intelligente. Per gli appassionati di fotografia, la serie offre AI Landscape+, che corregge automaticamente le distorsioni e migliora la nitidezza delle immagini. Inoltre, la funzione AI Glare Removal consente di scattare foto senza preoccuparsi dei riflessi che potrebbero compromettere la qualità delle immagini.

Prezzi

Per gli aggiornamenti più recenti sulla disponibilità e le offerte, inclusi gli sconti early bird, è possibile visitare il sito ufficiale di realme o fare riferimento alla tabella sottostante: