Snapchat presenta nuovi strumenti di Lens Studio per creare Bitmoji Game personalizzati

Anche nuove Lenti Bitmoji Game sono ora disponibili su Snapchat

Lens Studio offre alla vivace community di Snapchat, che si compone di oltre 375.000 creator 1 , sviluppatori e team specializzati in AR, la possibilità di creare e pubblicare Lenti su Snapchat – sia per l’app mobile sia per web – e sugli Spectacles. Snapchat introduce regolarmente nuove funzionalità per stimolare la creatività, come Easy Lens , che consente di realizzare Lenti in pochi minuti, ed è già stata utilizzata per crearne oltre 10.000 2 da quando è entrata in fase di test inziale a metà dicembre dello scorso anno.

Ora con il lancio di Lens Studio 5.10, Snapchat ha introdotto la nuova Bitmoji Suite e nuovi Game Asset, rendendo lo sviluppo di videogiochi più semplice che mai per gli sviluppatori AR. Contestualmente all’introduzione di Lens Studio 5.10, l’azienda ha presentato anche una nuova collezione di Lenti Bitmoji Game, come Bitmoji Bistro e Bitmoji Buckets, pensata sia per giocatori singoli che per modalità di gioco a turni. La collezione è disponibile direttamente su Snapchat , consentendo così alla community di giocare, sfidare gli amici e ispirare gli sviluppatori nella creazione di nuovi giochi.

Suite Bitmoji

La nuova Bitmoji Suite offre nuove funzionalità avanzate pensate per personalizzare e animare i Bitmoji, grazie al lancio delle Friends API e dei componenti Bitmoji in Lens Studio. I creator possono ora progettare outfit su misura, creare oggetti in stile Bitmoji e animare i propri avatar personalizzati utilizzando la libreria di Snapchat. Inoltre, la suite si integra perfettamente con i componenti Game presenti nella Asset Library, consentendo di creare Lenti coinvolgenti.

Risorsa di giochi

I componenti Game nuovi e aggiornati disponibili nella Asset Library offrono una modalità semplice e integrata per creare giochi dinamici per gli Snapchatter. Le novità comprendono un componente basato su turni, pensato per incentivare il gioco tra amici, il sistema di movimento modulare e personalizzabile Character Controller, progettato per supportare diversi formati di gameplay, e una serie di aggiornamenti alla Leaderboard: dai template per le schermate iniziali e finali, a una modalità di visualizzazione ibrida e standardizzata dei punteggi globali e degli amici, fino a nuove metriche dedicate all’attività tra amici.

Snapchat è entusiasta di proporre diverse attività per premiare la creatività della sua community di creator e sviluppatori AR. Con la Bitmojiverse Challenge di Snapchat, a partire dal 3 giugno, gli sviluppatori possono registrarsi e avere l’opportunità di vincere premi in denaro utilizzando la nuova Bitmoji Suite e i nuovi Game Asset. Dal lancio della Challenge Tag mensile all’inizio di quest’anno centinaia di sviluppatori in tutto il mondo si sono sfidati per mostrare il proprio talento e la propria creatività. Inoltre, i creator di Lenti possono ottenere ricompense tramite il programma Lens Creator Rewards di Snapchat, sviluppando Lenti idonee e altamente performanti per Snapchat.