È tempo di lanciare l'esca e celebrare: Fallout 76: Fissione per la pesca è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori, che ora possono godersi un rilassante passatempo estivo nella Zona Contaminata. Questo aggiornamento introduce anche una nuova serie di missioni per coloro che volessero ottenere la loro prima canna da pesca, oltre a una serie di nuovi contenuti e ricompense.

Ovunque è già possibile nuotare, ora è anche possibile pescare. Esche, condizioni meteorologiche, canne da pesca e luoghi genereranno nuovi tipi di pesci. In questo modo, i pescatori potranno provare diverse combinazioni per catturare varie prede. I pesci si possono mangiare per ripristinare salute e fame o convertire in bocconcini da cucinare per ottenere effetti ulteriori. I giocatori possono anche offrire uno spuntino a Linda-Lee, il granchio eremita gigante dell'Approdo del Pescatore, per ricevere un oggetto leggendario.

Alla pubblicazione si unisce la stagione 21: Fissione per la pesca. Questa stagione introduce nuove sfide di pesca che ricompensano i giocatori con potenziamenti per la canna da pesca e nuovi oggetti ittici per il C.A.M.P.

Fallout 76: Fissione per la pesca è disponibile su Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Fallout 76 è disponibile anche con Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra.