Red Dead Online: Nuova Aspetta e Spara in Si Salvi Chi Può

Ottieni Oro triplo nella nuova modalità Resa dei conti; in più, bonus nei covi delle bande, missioni Free Roam e altro

Rifugiati per salvarti la pelle mentre i proiettili ti sfiorano nella nuova modalità Resa dei conti Si salvi chi può (Aspetta e spara). I fuorilegge potranno guadagnarsi un po' di tranquillità sgomberando i covi delle bande, affrontando missioni Free Roam e partecipando ad eccitanti eventi Free Roam per ottenere ottimi guadagni.

Fino al 30 giugno, ottieni RDO$ e PE tripli nel nuovo assortimento di Serie in evidenza, affronta sfide per avere ricompense settimanali, accaparrati il necessario per pescare grazie al 50% di sconto sull'equipaggiamento e altro ancora.

Oro triplo nella nuova modalità Si salvi chi può (Aspetta e spara)

Preparati al peggio in Si salvi chi può (Aspetta e spara), una nuova versione al cardiopalma della classica modalità Resa dei conti di Red Dead Online. I fuggitivi devono correre in un terreno insidioso per raggiungere il loro rifugio. I difensori, invece, occuperanno un punto d'osservazione muniti di armi da fuoco a lunga distanza e cercheranno di eliminarli uno per uno.

Otterrai Oro triplo fino al 30 giugno e RDO$ e PE aggiuntivi per le prime due settimane del calendario della Serie in evidenza.

PE tripli nei covi delle bande

Scaccia pericolosi criminali nascosti in accampamenti, grotte e capanne pericolanti assaltando i covi delle bande e ottieni PE tripli come ricompensa per i tuoi sforzi.

RDO$ e PE tripli nelle missioni Free Roam

Nelle missioni Free Roam volti familiari e personaggi stravaganti ti offriranno lavoro per tutta la mappa, dal contrabbando di carichi fino a richieste per saldare i loro conti. Chi sarà disposto ad accettare questi incarichi riceverà RDO$ e PE tripli.

In più, completa una missione di Una nuova fonte di impiego per ricevere una ricompensa per un accessorio gratuito.

RDO$, PE Carta abilità e PE tripli negli eventi Free Roam

Gli eventi Free Roam portano una ventata di brio a qualsiasi momento, riempiendo la frontiera di un sano spirito di competizione. Partecipa e combatti per ottenere RDO$, PE Carta abilità e PE tripli. Completa un evento Free Roam nell'arco di questo mese per ricevere un Cappello di alligatore beige.

RDO$ e PE tripli nella Serie in evidenza

La Serie in evidenza di questo mese è un susseguirsi senza tregua di azione. Include Si salvi chi può (Aspetta e spara) e Si salvi chi può (Estrema), che forniscono entrambe Oro triplo,e altre modalità classiche che ricompenseranno i giocatori con RDO$ e PE tripli fino al 30 giugno:

3 – 9 giugno: Si salvi chi può (Aspetta e spara)

10 – 16 giugno: Si salvi chi può (Estrema)

17 – 23 giugno: Corsa alle armi a squadre (Estrema)

24 – 30 giugno: Serie Invasione

Sfide e ricompense

Gioca a Red Dead Online nell'arco del mese per avere il gilet Cardozo dorato e acquista una modifica per arma per ricevere i pantaloni con legacci neri. Inoltre, questo mese potrai cimentarti con nuove sfide e guadagnare ricompense scalando i ranghi:

3 – 9 giugno: completa una Sfida dei Ruoli per ricevere un'offerta per uno sconto del 50% su un articolo per i Ruoli Affermati o Provetti

10 – 16 giugno: sali di rango cinque volte nell'arco della settimana o raggiungi il rango massimo (1000) per ottenere una ricompensa per la Mappa del tesoro: Tumbleweed nord

17 – 23 giugno: crea un amuleto nel negozio di Gus per avere il cappello Owanjila arancione

24 – 30 giugno: crea un soprabito nel negozio di Gus per ricevere il soprabito Fernwater bianco

Tornano capi d'abbigliamento a tempo limitato

Dai una rinfrescata al tuo guardaroba con una selezione di capi d'abbigliamento riproposti a tempo limitato: il soprabito Irwin, la gonna con orlo rialzato, gli stivali Bowyer, il cappello Covington, il corsetto Chambliss (scontato del 40%) e il poncho Prieto sono di nuovo disponibili dai sarti e sul catalogo Wheeler, Rawson, & Co. fino al 30 giugno.

Nuovo abito ispirato dalla community

Questo outfit ricco di capi in pelle creato dallo YouTuber, appassionato di storia e fashionista RedDeadQuarterMaster è stato pensato per accompagnarti in lunghe cavalcate e sanguinosi combattimenti. Puoi recuperare le sue parti dai sarti o sul catalogo Wheeler, Rawson, & Co.:

cappello Cutter

camicia alla francese (uomo), camicetta Iniesta (donna)

nastro

spolverino in pelle

gilet sfarzoso

pantaloni da bandito

stivali da predicatore

Completa il tuo look con un bel fucile a canna rigata personalizzato alla perfezione: sono scontati del 30% fino al 30 giugno.

Ottieni uno sconto del 50% su canne da pesca ed esche

Che tu sia un esperto della pesca o un dilettante, questo è il momento giusto per lanciare l'amo nei fiumi, nei laghi e negli stagni della frontiera grazie al 50% di sconto su canne da pesca ed esche valido fino al 30 giugno.