Red Dead Online: bonus in Una nuova fonte di impegno e nella terra delle opportunità

In più ricompense gratuite per chi gioca con una Posse e altro

La giustizia nella frontiera è precaria, dura e spietata in un ambiente simile. Che tu stia aiutando la vedova Jessica LeClerk e il suo braccio destro Horley a vendicarsi nelle missioni di La terra delle opportunità o rispondendo ai telegrammi del misterioso “J” in Una nuova fonte di impiego, avrai RDO$ e PE doppi in entrambe le attività.

RICOMPENSE DOPPIE NELLE GARE

Mettiti al lavoro e usa staffe e speroni per galoppare come si deve: nella Serie in evidenza della settimana, le gare frutteranno RDO$ e PE doppi per i prossimi sette giorni.

BONUS PER POSSE

Lavorare insieme a delle anime affini per guadagnarsi il pane non è mai stato più interessante. Questa settimana, gioca in una Posse per avere un'offerta del 30% di sconto su un box della stalla. In più, i costi per la creazione di una Posse permanente sono sospesi. Organizzati, pianifica e passa all’azione.





