Alex Britti: Sono un cantautore divertente – Con Alfa ritrovo energia e freschezza

Scopri il nuovo singolo di Alex Britti, Solo una volta, in collaborazione con Clementino. Un brano che racchiude energia e freschezza, rappresentando il secondo capitolo del progetto Feat.Pop. In questa intervista, Britti condivide il suo approccio divertente alla musica e l'importanza di unire diverse generazioni artistiche. Non perderti questa nuova avventura musicale!