Pescara, uomo di 30 anni muore dopo l'intervento della polizia con taser

Tragedia a Pescara: un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un taser durante un intervento della polizia. L'incidente, avvenuto in pieno giorno, ha scosso la comunità locale e solleva interrogativi su dinamiche e procedure delle forze dell'ordine. Scopri i dettagli di questa drammatica vicenda.

Tragedia questa mattina a Pescara, dove un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato colpito con un taser dalla polizia. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 11 in una via della città, durante un intervento delle forze dell’ordine per una lite in strada.

Secondo quanto riferito dalla procura, l’uomo avrebbe opposto resistenza agli agenti intervenuti. Per bloccarlo, una pattuglia avrebbe fatto uso della pistola elettrica. Dopo essere stato immobilizzato, il 30enne è stato accompagnato in una stanza di attesa per l’identificazione.

Poco dopo, l’uomo ha accusato un malore improvviso. I sanitari sono intervenuti con i primi soccorsi sul posto, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza in ospedale, è stato sottoposto a tentativi di rianimazione che non hanno avuto esito positivo. Il decesso è stato dichiarato poco dopo.

Sul caso sono in corso indagini da parte della squadra mobile di Pescara, che sta ricostruendo la dinamica dei fatti e valutando le circostanze che hanno portato all’utilizzo del taser.