Francia: applausi ai campioni del Psg in ritiro, lo sguardo amaro di Thuram

Durante il ritiro della Nazionale francese, il CT Didier Deschamps ha reso omaggio ai campioni del PSG, applaudendo il trionfo nella finale di Champions League. Tuttavia, tra gli applausi, lo sguardo pensieroso di Thuram ha ricordato che non tutto è celebrato, lasciando un messaggio di riflessione sulle emozioni nel calcio.

Durante il ritiro della Nazionale francese, il commissario tecnico Didier Deschamps ha voluto rendere omaggio ai giocatori del Paris Saint-Germain protagonisti del trionfo per 5-0 nella finale di Champions League contro l’Inter.

Tutta la rosa dei Bleus era riunita attorno a un tavolo quando Deschamps, in piedi alle spalle di Ousmane Dembélé, ha dato il via a un applauso collettivo in onore dei nuovi campioni d’Europa. Un momento carico di orgoglio per i parigini che hanno contribuito alla storica vittoria del club nella serata di Monaco di Baviera.

Leggi anche Bonolis duro sull'Inter: Asfaltati dal PSG, ma Inzaghi ha fatto un miracolo

Tra i presenti, l’inquadratura ha catturato l’espressione di Marcus Thuram, attaccante dell’Inter e anch’egli convocato in Nazionale. Reduce dalla pesante sconfitta subita nella finale, Thuram è apparso visibilmente segnato, spettatore silenzioso dell’omaggio ai suoi compagni di selezione ma avversari in campo pochi giorni prima.

Il gesto di Deschamps ha sottolineato l’orgoglio per il successo francese in ambito europeo, ma ha anche evidenziato il contrasto emotivo all’interno della squadra, a pochi giorni dall'inizio dell'Europeo 2024.