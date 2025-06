Francia, notte di violenza dopo la vittoria del PSG: morto un 17enne a Dax, 294 arresti in tutto il Paese

La celebrazione della vittoria del Paris Saint-Germain si è macchiata di sangue a Dax, dove un giovane di 17 anni è stato tragicamente accoltellato. Gli incidenti post-partita hanno portato a 294 arresti, gettando un'ombra su una gioia che avrebbe dovuto essere condivisa. Scopri i dettagli di questa drammatica notizia che ha scosso la Francia.

La festa dei tifosi francesi per la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League contro l'Inter a Monaco di Baviera si è trasformata in una notte di violenza e tragedia. A Dax, nel dipartimento delle Landes, un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a morte durante i caroselli seguiti alla partita. Secondo quanto riportato da Le Figaro, le cause dell’aggressione restano ancora sconosciute.

Nel complesso, sono stati 294 gli arresti registrati in tutto il Paese per disordini legati ai festeggiamenti. A Grenoble, un’auto ha investito un gruppo di persone che stava celebrando la vittoria: quattro i feriti, tutti membri della stessa famiglia, tra cui due donne di 46 e 23 anni e due giovani di 17 anni. Due dei feriti versano in gravi condizioni. Le autorità locali, tra cui la prefettura e la procura, hanno precisato che si sarebbe trattato di un incidente non intenzionale. Il conducente, che ha perso il controllo del mezzo, si è presentato spontaneamente alle forze dell’ordine.

A Nantes, un autobus del servizio pubblico Naolib è stato vandalizzato da gruppi di presunti tifosi. A Parigi, invece, si sono verificati scontri in diverse aree della città: auto incendiate e negozi presi d’assalto. Le tensioni sono proseguite fino a tarda notte, rendendo necessari numerosi interventi delle forze dell’ordine.

Il ministro dell'Interno Bruno Retailleau ha condannato duramente gli episodi di violenza, esortando la polizia a intervenire "in modo energico" contro i responsabili. Attraverso un messaggio pubblicato su X, ha definito i partecipanti ai disordini "barbari" e ha aggiunto: "È insopportabile che non sia possibile festeggiare senza temere il vandalismo di una minoranza di bulli che non rispetta nulla".