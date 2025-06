State of Play domani alle 23:00

State of Play: appuntamento il 4 giugno alle 23:00 per tutte le novità PS5Sony annuncia il ritorno dello State of Play, in programma martedì 4 giugno alle ore 23:00 (italiane).

L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube e Twitch e avrà una durata di oltre 40 minuti.

Durante la trasmissione verranno presentati aggiornamenti e novità sui giochi più attesi in arrivo su PS5, con titoli provenienti da grandi studi di sviluppo di tutto il mondo.

Non perdete l’appuntamento per scoprire cosa ci riserva il futuro del gaming su PlayStation!

Fonte: https://blog.it.playstation.com/