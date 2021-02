Nuovo Nintendo Direct domani 17 febbraio alle 23.00

Nuovo Nintendo Direct Domani

Alle 23:00 di domani, 17 febbraio, andrà in onda un Nintendo Direct di circa 50 minuti con informazioni su titoli per Nintendo Switch già disponibili, come Super Smash Bros. Ultimate, e su quelli in arrivo nella prima metà del 2021.

La diretta sarà disponibile sul sito di Nintendo Direct e sul canale YouTube di Nintendo Italia.

