Presentata la Tech Demo di The Witcher 4 su Unreal Engine 5

CD PROJEKT RED ed Epic Games presentano la Tech Demo di The Witcher 4 Unreal Engine 5 allo State of Unreal 2025!

All'Unreal Fest di Orlando, il keynote sullo stato di Unreal si è aperto con una presentazione dal vivo sul palco che ha offerto un'anteprima delle ultime funzionalità dell'Unreal Engine 5 che danno al mondo aperto di The Witcher 4 . vita

La demo tecnica ha mostrato come CD PROJEKT RED ed Epic Games stanno collaborando per potenziare il mondo di The Witcher 4 su PC, PlayStation e Xbox e portare un ampio supporto open-world all'Unreal Engine.

La demo tecnologica si svolge nella regione inedita di Kovir.

Con l'inizio dell'Unreal Fest 2025, CD PROJEKT RED si è unita a Epic Games sul palco per presentare una demo tecnica di The Witcher 4 in Unreal Engine 5 (UE5). Presentata nel tipico stile di CD PROJEKT RED, la demo tecnica segue la protagonista Ciri alle prese con un contratto mostruoso e mostra alcune delle innovative tecnologie e funzionalità dell'UE5 che alimenteranno l'open world del gioco.

La demo tecnica è ambientata nella regione di Kovir, che farà la sua prima apparizione nella serie di videogiochi in The Witcher 4. La presentazione ha seguito la protagonista principale Ciri, insieme al suo cavallo Kelpie, mentre attraversava le aspre montagne e le fitte foreste di Kovir fino alla vivace città portuale di Valdrest. Nel corso del video, CD PROJEKT RED ed Epic Games hanno approfondito il modo in cui ciascuna funzionalità contribuisce a migliorare le prestazioni, la fedeltà visiva e a plasmare di The Witcher 4 . l' immersivo mondo aperto

Fin dall'annuncio della partnership strategica nel 2022, CDPR ha collaborato con Epic Games per sviluppare nuovi strumenti e migliorare le funzionalità esistenti di Unreal Engine 5, al fine di espandere le capacità di sviluppo open-world del motore e definire strumenti solidi orientati alla filosofia di design open-world di CD PROJEKT RED. La demo, che gira su PlayStation 5 a 60 fotogrammi al secondo, mostra le funzionalità del motore ambientate nel mondo di The Witcher 4, tra cui il nuovo Unreal Animation Framework, il rendering del fogliame tramite Nanite, la tecnologia MetaHuman con il crowd scaling basato sull'intelligenza artificiale di massa e altro ancora. Gli strumenti presentati sono in fase di sviluppo, test e infine rilasciati a tutti gli sviluppatori UE, a partire dall'odierna versione di Unreal Engine 5.6. Questo aiuterà altri studi a creare ambienti open-world credibili e immersivi che offrono prestazioni a 60 FPS senza compromettere la qualità, anche su larga scala. Sebbene la presentazione sia stata eseguita su una console PlayStation, le funzionalità e la tecnologia saranno supportate su tutte le piattaforme su cui il gioco verrà lanciato. L'Unreal Animation Framework permette movimenti realistici dei personaggi in scene affollate. FastGeo Streaming, sviluppato in collaborazione con Epic Games, consente un caricamento rapido e fluido degli ambienti. Nanite Foliage riempie foreste e campi di dettagli densi senza compromettere le prestazioni. Il sistema Mass gestisce con facilità folle numerose e dinamiche, mentre ML Deformer aggiunge tocchi sottili e realistici all'animazione dei personaggi, fino al movimento muscolare.

Parlando della demo tecnica di The Witcher 4 Unreal Engine 5, il co-CEO di CD PROJEKT RED,

Michal Nowakowski ha affermato:

Abbiamo avviato la nostra partnership con Epic Games per promuovere la tecnologia dei giochi open-world. Mostrare questa anteprima del lavoro che abbiamo svolto utilizzando Unreal Engine a 60 FPS su PlayStation 5 è un traguardo significativo e una testimonianza della grande collaborazione tra i nostri team. Ma siamo ben lungi dall'essere finiti. Non vedo l'ora di vedere ulteriori progressi e tecnologie stimolanti da questa partnership, mentre lo sviluppo di The Witcher 4 su Unreal Engine 5 prosegue. Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games, ha affermato: CD PROJEKT RED è uno dei migliori studi di sviluppo di videogiochi open-world del settore e siamo grati che collaborino con noi per far progredire l'Unreal Engine con The Witcher 4. Sono il partner perfetto per aiutarci a sviluppare nuove funzionalità di creazione del mondo che potremo condividere con tutti gli sviluppatori dell'Unreal Engine.

The Witcher IV è un gioco di ruolo open-world per giocatore singolo di CD PROJEKT RED. All'inizio di una nuova saga, i giocatori assumono il ruolo di Ciri e intraprendono un viaggio attraverso un brutale mondo dark fantasy. Basato sull'Unreal Engine 5, mira a essere il gioco open-world di The Witcher più immersivo e ambizioso mai realizzato.