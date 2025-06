Aggiornamento Season Finale FC 25

Oggi, 3 giugno 2025, EA SPORTS FC 25 rilascerà l'aggiornamento Season Finale, animato dal feedback della community per offrire risultati equi e divertenti nel gameplay. L'aggiornamento arriverà giusto in tempo per la Stagione 8 di FUT, che prenderà il via giovedì 5 giugno e porterà con sé un nuovo Premium Pass per i giocatori.Grazie all'insieme dei feedback provenienti da diverse fonti della community, le modifiche al gameplay di questo aggiornamento includeranno una migliore precisione dei Ground Pass per i giocatori con Passing Attributes elevati e i relativi PlayStyle, un'accelerazione bilanciata per i portieri con il Rush Out PlayStyle e una migliore precisione dei colpi di testa per realizzare un'opzione d'attacco più valida L’elenco completo delle modifiche è disponibile nelle Pitch Notes - (https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/fc-25/news/pitch-notes-fc25-season-finale-update) - con un riassunto dettagliato dei cambiamenti che i giocatori possono aspettarsi per migliorare la loro esperienza di gameplay in EA SPORTS FC 25.

