Votate ora per l'FC 25 Bundesliga Team Of The Season

Vi segnaliamo che da oggi i fan potranno dire la loro e votare per l’FC 25 Bundesliga Team of the Season (TOTS), che celebra i migliori giocatori della stagione 2024/2025. Dal 23 al 27 aprile, i tifosi potranno scegliere da un elenco di 40 candidati per comporre l'XI finale. La squadra definitiva sarà disponibile su FC 25 e FC Mobile.

Votazioni a questo link - https://www.ea.com/it-it/games/ea-sports-fc/fc-25/tots/bundesliga

Le votazioni aprono il 23 aprile 2025 alle ore 5:00PM CEST (EU)

Le votazioni verranno chiuse il 28 aprile 2025 alle ore 8:59AM CEST (EU)

Gli appassionati di calcio di tutto il mondo potranno dire la loro per incoronare i migliori giocatori della Bundesliga, rivivendo i momenti più belli e memorabili di questa stagione che sta volgendo al termine.

Grazie a Opta, potete consultare le statistiche reali dei 40 candidati alla Bundesliga.