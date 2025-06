Inter, colpo in attacco: chi è Luis Henrique dal Marsiglia

Dopo la sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG, l’Inter riparte subito dal mercato. Oggi, lunedì 2 giugno, è arrivato a Milano il nuovo rinforzo offensivo: si tratta di Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001, proveniente dal Marsiglia.

Atterrato nel pomeriggio all’aeroporto di Malpensa, il giocatore ha iniziato l’iter previsto con visite mediche e firma del contratto che lo legherà al club nerazzurro. L’operazione è stata definita con il club francese sulla base di 23 milioni di euro più bonus.

Nato il 14 dicembre 2001 a João Pessoa, in Brasile, Luis Henrique ha chiuso l’ultima stagione con 9 gol e 10 assist in 35 presenze, imponendosi come uno dei punti fermi del Marsiglia sotto la guida di Roberto De Zerbi. Cresciuto calcisticamente nel Botafogo, ha lasciato il Brasile nel 2020 per trasferirsi in Ligue 1.

All’Inter, sarà il secondo acquisto ufficiale dopo Petar Sucic, arrivato dalla Dinamo Zagabria. Luis Henrique dovrebbe firmare un contratto quadriennale e sarà già disponibile per la partecipazione al prossimo Mondiale per Club.