Inter, colpo a centrocampo: ufficiale l’arrivo di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria

L'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Petar Sucic, talentuoso centrocampista croato classe 2003, dalla Dinamo Zagabria. Il club nerazzurro verserà 14 milioni di euro più 2 milioni di bonus per il giocatore, che si aggregherà alla squadra di Simone Inzaghi nella prossima stagione, in tempo per il Mondiale per Club.

Sucic, nato a Livno in Bosnia-Erzegovina, è cugino di Luka Sucic, attualmente alla Real Sociedad. Nella stagione in corso, Petar ha disputato 17 partite con la Dinamo Zagabria, segnando tre gol, di cui due in Champions League, e fornendo due assist. Cresciuto nelle giovanili dello Zrinjski Mostar, è approdato alla Dinamo nel 2022 per circa 150.000 euro. Dopo un prestito allo Zrinjski, è stato integrato stabilmente nella prima squadra della Dinamo nel 2023. Le sue prestazioni gli hanno valso la convocazione nella Nazionale croata, con cui ha collezionato cinque presenze e un gol.

Sucic ha confermato il trasferimento all'Inter tramite i suoi profili social, esprimendo entusiasmo per la nuova avventura. Per approfondire le abilità di Petar Sucic, è disponibile un video che ne evidenzia le migliori giocate.

Petar Sucic - Benvenuto all'Inter 2025

Milan-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Oggi, domenica 2 febbraio 2025, alle ore 18:00, si disputerà il derby di Milano tra Milan e Inter allo stadio San Siro. Il Milan, dopo la sconfitta contro la Dinamo Zagabria, cerca riscatto, mentre l'Inter arriva con entusiasmo dopo la vittoria sul Monaco e la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Serie A, 23ª giornata: probabili formazioni e scelte a sorpresa per il big match Milan-Inter e Juventus-Empoli - La Serie A si prepara per la 23ª giornata, che inizierà venerdì 31 gennaio con l'anticipo tra Parma e Lecce. Sabato 1 febbraio, l'Atalanta ospiterà il Torino, mentre domenica 2 febbraio la Juventus, reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Benfica, affronterà l'Empoli all'Allianz Stadium.

Inter-Monaco: un punto per gli ottavi di Champions, le combinazioni per la qualificazione - L'Inter di Simone Inzaghi è prossima a ottenere la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. Attualmente al quarto posto con 16 punti, la squadra nerazzurra affronta oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, il Monaco a San Siro nell'ultima partita della fase a gironi.