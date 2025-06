Albero crolla a Piazzale Roma a Venezia: feriti e disagi al traffico

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Piazzale Roma, il principale snodo di accesso al centro storico di Venezia. Un albero di grandi dimensioni è improvvisamente crollato, coinvolgendo diverse persone e causando momenti di panico tra i passanti.

Secondo le prime informazioni, l'albero si trovava nei pressi dei giardini Papadopoli, una zona verde molto frequentata da residenti e turisti. Il cedimento improvviso ha provocato il ferimento di alcune persone, alcune delle quali in modo grave. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, con ambulanze e squadre dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e prestato le prime cure ai feriti.

L'incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione in Piazzale Roma, nodo cruciale per il traffico automobilistico e dei mezzi pubblici, tra cui autobus, tram e taxi. Le autorità hanno temporaneamente chiuso alcune aree per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dell'albero caduto.

Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Si ipotizza che le condizioni meteorologiche avverse degli ultimi giorni possano aver indebolito la struttura dell'albero. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per verificare lo stato di salute degli altri alberi nella zona e prevenire ulteriori incidenti.

Piazzale Roma è un punto nevralgico per l'accesso a Venezia, collegando la terraferma al centro storico attraverso il ponte della Libertà. L'area è anche servita dal people mover, che collega il piazzale al Tronchetto, e dal ponte della Costituzione, che consente il passaggio pedonale verso la stazione di Santa Lucia.

Le autorità invitano cittadini e turisti a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalle forze dell'ordine presenti sul posto. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili.