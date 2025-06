Aryna Sabalenka difende Novak Djokovic: Lasciatigli mostrare la sua grandezza

Aryna Sabalenka, la numero uno del tennis femminile, si schiera in difesa di Novak Djokovic al Roland Garros 2025. In una conferenza stampa accesa, ha invitato tutti a lasciarlo esprimere la sua grandezza senza pressioni esterne. Scopri le parole di Sabalenka e il suo sostegno a uno dei più grandi campioni del tennis.

Aryna Sabalenka, attuale numero uno del mondo nel circuito WTA, ha preso una posizione netta in difesa di Novak Djokovic durante una conferenza stampa al Roland Garros 2025, rispondendo alle critiche rivolte al campione serbo sul suo futuro nel tennis professionistico.

“State cercando di mettere quanta più pressione possibile su Novak. Lasciatelo in pace,” ha dichiarato Sabalenka ai giornalisti. “Guardatelo. È in forma, forte. Mentalmente e fisicamente, penso che sia pronto a giocare ancora due o tre anni. Sta facendo davvero bene.”

La tennista bielorussa ha invitato il pubblico e la stampa a non anticipare il ritiro di Djokovic, evidenziando come il serbo continui a competere ad altissimi livelli nonostante l’età. “Ovviamente ci sono alti e bassi, tutti li hanno. Credo che più invecchi, più diventa difficile mantenere la costanza. Ma vediamo che, ogni volta che è pronto, sano e in forma, è lì e gioca un grande tennis.”

Sabalenka ha anche commentato l’atmosfera emozionante della recente cerimonia di addio a Rafael Nadal sullo stesso Philippe Chatrier, alla quale erano presenti anche Roger Federer, Andy Murray e Djokovic. “È stato così triste vedere la cerimonia, i ‘Big Four’ erano in campo e si capisce che tre di loro sono in pensione. A tutti mancano le loro partite. Quindi lasciamo che Novak sia lì per mostrare e combattere e mostrare la sua grandezza e ispirare quella generazione.”

Nonostante una stagione con risultati altalenanti, Djokovic ha recentemente conquistato il suo 100° titolo ATP a Ginevra e si presenta al Roland Garros con l’obiettivo di vincere il suo 25° torneo del Grande Slam, un traguardo senza precedenti nella storia del tennis maschile.