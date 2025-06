Bonolis duro sull'Inter: Asfaltati dal PSG, ma Inzaghi ha fatto un miracolo

Paolo Bonolis, noto conduttore e appassionato tifoso dell'Inter, non ha risparmiato critiche dopo la pesante sconfitta della sua squadra nella finale di Champions League contro il PSG. Nonostante la delusione, riconosce il miracolo di Inzaghi nel portare l'Inter fino a questo traguardo. Scopri le sue parole incisive e il suo amore incondizionato per i nerazzurri.

Paolo Bonolis, grande tifoso interista, ha commentato con amarezza la pesante sconfitta dell’Inter nella finale di Champions League, persa 5-0 contro il Paris Saint-Germain. Intervistato da Adnkronos, Bonolis non ha nascosto la delusione per la prestazione dei nerazzurri.

"Ieri il PSG ha completamente asfaltato l'Inter, non ci si può attaccare a nulla. Gli avversari sono stati nettamente superiori. Il risultato è giusto, anzi poteva essere anche più largo. L’Inter ha tirato solo due volte in tutta la partita", ha dichiarato Bonolis, evidenziando la netta differenza tra le due squadre in campo.

Secondo il conduttore, i nerazzurri hanno sbagliato completamente l’approccio alla gara. "Forse alcuni giocatori erano schiacciati dalla pressione di dover vincere per forza un trofeo, ma per noi tifosi è difficile comprendere una prestazione simile. Luis Enrique è stato molto bravo a preparare la partita, il PSG ripartiva velocemente e non ci ha mai fatto giocare. Hanno lasciato solo Acerbi libero di impostare, ma non è il suo ruolo", ha spiegato.

Nonostante la disfatta europea, Bonolis non considera fallimentare la stagione dell'Inter. "Fa parte del gioco vincere o perdere, l’importante è esserci. La vera delusione non è tanto la finale, ma il campionato buttato via. Potevamo vincerlo", ha aggiunto, lodando comunque il lavoro di Simone Inzaghi: "Ha fatto un miracolo arrivando fino a qui senza avere una rosa all’altezza di squadre come Barcellona, Bayern, Real Madrid e PSG".

Sul futuro dell’allenatore, Bonolis ha dichiarato: "Per me Inzaghi è un ottimo allenatore. Non so cosa deciderà, ma spero resti. Come tutti gli allenatori di alto livello, ha bisogno di una rosa competitiva per lottare su tutti i fronti".

Infine, il conduttore ha parlato anche delle difficoltà offensive vissute durante la stagione: "Abbiamo avuto solo due attaccanti affidabili: Lautaro e Thuram. Lautaro è arrivato stanco dopo gli impegni con l’Argentina e Thuram, nonostante l’infortunio, ha giocato sempre. Per questo, penso che Arnautovic, Taremi e Correa non siano opzioni percorribili per una squadra che vuole competere ai massimi livelli".