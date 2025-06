Meteo Italia: caldo intenso e temporali in arrivo nel weekend della Festa della Repubblica

Una nuova ondata di caldo investe l’Italia, accompagnata da possibili temporali pomeridiani, mentre si intensifica l’azione dell’anticiclone africano. Le previsioni meteo per oggi, domenica 1 giugno, e per i giorni successivi indicano un netto aumento delle temperature, con valori superiori alla media stagionale anche di 5-6°C, in particolare sulle pianure del Nord e sulle regioni tirreniche.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo del sito iLMeteo.it, il forte riscaldamento delle acque marine alimenta l’instabilità atmosferica, creando le condizioni ideali per lo sviluppo di forti temporali, anche con grandinate e raffiche di vento.

L’innalzamento termico è causato dall’espansione di una vasta area di alta pressione di matrice subtropicale, che trasporta masse d’aria calda in risalita dal Nord Africa, in particolare dalle zone interne di Marocco e Algeria, fino al Mediterraneo centrale e all’Italia.

Oggi sono attesi picchi di 30-31°C in diverse città come Milano, Bologna, Firenze e Roma, con condizioni di afa soprattutto nelle ore centrali del giorno. Il caldo intenso proseguirà anche domani, lunedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, portando cieli sereni e temperature elevate su buona parte della penisola.

Nel corso del pomeriggio, però, l’atmosfera sarà destabilizzata dall’arrivo di correnti instabili in quota, in discesa da un’area ciclonica posizionata tra Regno Unito e Scandinavia. Questi contrasti termici favoriranno la formazione dei primi temporali su Alpi e pianure limitrofe di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con rischio di grandinate locali.

Il clima mostra un’alternanza marcata tra fasi di caldo torrido e break temporaleschi intensi, segno evidente di una stagionalità estrema che ormai caratterizza i mesi estivi. Non è più raro registrare già a inizio giugno valori superiori ai 34-35°C, mentre la media dovrebbe attestarsi attorno ai 25°C nelle principali città italiane.

Questo sbalzo termico comporta anche un aumento del rischio di fenomeni violenti, tra cui le cosiddette piogge monsoniche e le grandinate di forte intensità, associati ai cambiamenti climatici in corso.

Previsioni dettagliate:

Domenica 1 giugnoNord: soleggiato e caldo, temporali pomeridiani sulle AlpiCentro: sole e temperature estiveSud: bel tempo con caldo in aumento

Lunedì 2 giugnoNord: stabile al mattino, temporali nel pomeriggio dalle Alpi alle pianureCentro: caldo e soleggiatoSud: cieli sereni e temperature elevate

Martedì 3 giugnoNord: instabilità sulle Alpi, soleggiato altroveCentro: prosegue il caldo estivoSud: sole e temperature alte

Tendenza: persiste la presenza dell’anticiclone africano con condizioni di caldo intenso e rischio di temporali localizzati nel pomeriggio.