Giro d'Italia 2025: oggi gran finale a Roma, orari, percorso e diretta TV della 21ª tappa

Si chiude oggi, domenica 1 giugno, il Giro d’Italia 2025 con la 21ª e ultima tappa. La Corsa Rosa si concluderà con l’arrivo a Roma, per la terza volta consecutiva sede della passerella finale e per la 51ª volta nella storia. A indossare la maglia rosa c’è Simon Yates, protagonista di una straordinaria impresa nella penultima frazione, che gli ha permesso di superare Isaac Del Toro e Richard Carapaz nella classifica generale.

La tappa conclusiva è la Roma-Roma, un percorso suggestivo che attraversa il centro storico della Capitale, toccando i Giardini Vaticani in omaggio a Papa Francesco e al nuovo pontefice Leone XIV. La tappa ha un profilo prevalentemente pianeggiante, con un dislivello massimo di 600 metri, ideale per i velocisti. L’arrivo è previsto tra i Fori Imperiali e il Circo Massimo, dove si terrà l’ultima volata di questa 108ª edizione.

Leggi anche Simon Yates trionfa al Giro d'Italia 2025 con un'impresa sul Colle delle Finestre

La partenza della 21ª tappa è fissata per le 10:45. La diretta TV in chiaro sarà trasmessa da Rai Sport e Rai 2, con streaming gratuito disponibile su RaiPlay. La copertura in abbonamento sarà garantita da Eurosport 1, mentre lo streaming a pagamento sarà visibile su Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.