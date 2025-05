Germania, ultraleggero precipita su una casa vicino Düsseldorf: morte la pilota e un'anziana residente

Un tragico incidente aereo ha scosso la Germania: un ultraleggero è precipitato su una casa vicino Düsseldorf, causando la morte della pilota e di un'anziana residente. L'evento, avvenuto il 31 maggio, ha lasciato la comunità in lutto e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza del volo nella zona. Scopriamo i dettagli di questa drammatica vicenda.

Un aereo ultraleggero si è schiantato nel pomeriggio di venerdì 31 maggio contro una casa nei pressi di Viersen, non lontano da Düsseldorf, provocando la morte di due persone. La tragedia è avvenuta a circa 4 chilometri dall’aeroporto regionale di Mönchengladbach, dove il velivolo era diretto.

Secondo le autorità tedesche, la pilota del mezzo aveva comunicato alla torre di controllo di avere problemi tecnici poco prima dell’impatto. Si ipotizza un guasto al motore, che avrebbe impedito di completare in sicurezza la fase di atterraggio. La donna è deceduta sul colpo.

Per approfondire l’argomento, leggi anche Germania, blitz contro rete neonazista minorile: arresti tra i 14 e i 18 anni per attacchi contro migranti

L’aereo ha colpito in pieno la terrazza di un’abitazione privata, causando la morte anche della proprietaria dell’edificio, una donna di 84 anni. Il marito, coetaneo, si è salvato solo perché al momento dell’incidente non si trovava in casa.

La polizia locale e i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul posto. Le autorità stanno conducendo accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare le cause del malfunzionamento segnalato poco prima dello schianto.