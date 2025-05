Ascolti TV Ieri: Maria De Filippi anticipa la finale di Uomini e Donne per sfidare Milly Carlucci e il gran finale di Sognando Ballando

Serata di grandi sfide in prima serata quella di venerdì 30 maggio, con uno scontro diretto tra due regine della televisione italiana: Maria De Filippi e Milly Carlucci. Su Canale 5 va in onda la finale di “Uomini e Donne – La Scelta”, mentre su Rai 1 si chiude la prima edizione di “Sognando Ballando”, lo spin-off dello storico talent show di ballo.

Maria De Filippi ha deciso di spostare in via eccezionale la puntata finale di “Uomini e Donne – La Scelta” al venerdì, in diretta concorrenza con Milly Carlucci. Protagonista dell’appuntamento è Gianmarco Steri, giovane tronista romano, chiamato a scegliere tra le due corteggiatrici rimaste: Cristina Ferrara e Nadia Di Donato.

Su Rai 1, invece, Milly Carlucci conclude “Sognando Ballando con le Stelle” con l’elezione del nuovo maestro che prenderà parte alla prossima edizione di “Ballando con le Stelle”. La puntata, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, è condotta da Carlucci con Paolo Belli e rappresenta anche l’occasione per celebrare i vent’anni del programma.

Ospiti speciali della serata sono alcuni protagonisti delle edizioni passate: Gabriel Garko, Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Tommaso Marini e Federica Pellegrini. Tutti si esibiranno al fianco dei concorrenti per contribuire alla selezione del nuovo insegnante di ballo.

In gara per conquistare un posto come nuovo maestro sono otto coppie: Janiya e Filippo, Chiquito e Anastasia Kuzmina, Yuri e Alessandra Tripoli, Hugo e Giada Lini, Valentina e Nikita Perotti, Mario e Veera Kinnunen, Aly-Z e Moreno Porcu, Vanessa e Carlo Aloia.

Durante la finale, ogni concorrente ballerà con uno degli ex vip ospiti. Ecco gli abbinamenti annunciati:

Yuri con Federica Pellegrini

Hugo con Federica Nargi

Mario con Bianca Guaccero

Chiquito con Wanda Nara

Vanessa con Massimiliano Ossini

Aly-Z con Tommaso Marini

Valentina con Francesco Paolantoni

Janiya con Gabriel Garko

A valutare le esibizioni sarà la giuria ufficiale di Ballando con le Stelle: Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, affiancati dai giudici a bordo campo Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra e Matteo Addino, con la conduzione di Alberto Matano. La scelta finale coinvolgerà anche il pubblico tramite i canali social ufficiali.

La musica dal vivo sarà eseguita come sempre dalla Big Band, che accompagnerà le performance dei ballerini nel corso della serata evento su Rai 1.