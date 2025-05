VALORANT celebra il suo 5º anniversario con una diretta

Oggi, VALORANT ha toccato vari argomenti legati agli aggiornamenti per i giocatori, tra cui il bilanciamento delle abilità, lo smurfing, una nuova mappa con un incentivo particolare e non solo.

Come parte dei festeggiamenti per l'anniversario in corso, VALORANT introdurrà uno speciale pass evento gratuito dedicato ai momenti più divertenti del passato e la Capsula 5 Years // Beta rimasterizzata, che riporta i giocatori ai primi giorni della beta con il ritorno dell'ambito coltello, un nuovo accessorio reattivo e una carta giocatore animata.

Di seguito, trovate un riepilogo degli sviluppatori. Per maggiori informazioni, il video completo è disponibile qui.

Bilanciamento abilità

Sfrutteremo il quinto compleanno di VALORANT per vedere il gioco da una prospettiva più onnicomprensiva e per esaminare gli spazi che abbiamo tentato di sconvolgere; vale a dire, in che situazione si trovano alcune abilità in termini di messa a punto.

Stiamo lavorando su ambiti come la potenza generale e il potenziale di contrattacco per i debuff e per le abilità Ultima che colpiscono gli interi Punti, e vogliamo occuparci delle abilità che riteniamo abbiano poche soluzioni di contrasto.

Abbiamo già iniziato a lavorare su elementi come gli aggiornamenti alla minimappa, l'audio delle molotov di Brimstone, gli effetti visivi delle esplosioni di Raze e gli indicatori visivi dello stato di salute della Rete di protezione di Deadlock; vogliamo proseguire in questa direzione e attuare modifiche del genere con regolarità.

Continueremo a monitorare come viene giocato VALORANT, incrociando i nostri dati con i vostri feedback. Siamo fiduciosi che le modifiche che vogliamo introdurre e gli elementi che esploreremo dopo il Champions garantiranno il perfetto equilibrio del paradigma di VALORANT tra scontri a fuoco e abilità. Ma niente spoiler!

Incentivo per la nuova mappa

Con la patch 11.00, inseriremo la nuova mappa nella coda Competitiva fin dal primo giorno

Molti giocatori stanno già scoprendo la nuova mappa per la prima volta nella coda Competitiva, e vogliamo supportarli nel loro apprendimento della mappa nell'ambiente competitivo sin da subito.

Pertanto, durante il primo ciclo della patch, che dura due settimane, le perdite di PC nella nuova mappa saranno ridotte del 50%. Non temete: vincendo, il vostro guadagno resterà del 100%.

Comportamento dei giocatori e smurfing

Abbiamo deciso di ostacolare maggiormente la condivisione degli account, partendo con l'autenticazione a più fattori.

Abbiamo in programma di rendere obbligatoria l'autenticazione a più fattori tramite app o verifica SMS, principalmente per i casi sospetti, e ci stiamo muovendo in tal senso per tutti gli account della coda Competitiva.

Lo scopo è offrire una maggiore chiarezza e limitazioni su chi è che gioca con un dato account. L'idea è di lanciare il sistema quest'anno; arriveranno presto altri dettagli.

Alla fine dell'anno, aggiungeremo maggiore visibilità al vostro comportamento in partita. Questo è il nostro piano: sarà possibile visualizzare le ammonizioni o le penalità attive sull'account, oltre alle eventuali penalità future, in caso di ripetuti comportamenti non idonei.

Competitiva

Se state cercando il modo di rappresentare la vostra squadra su VALORANT, date un'occhiata a Premier nella patch 11.00: i tag squadra saranno disponibili per i giocatori che partecipano alle partite settimanali. Inoltre, introdurremo un metodo fantastico per riconoscere chi riesce a vincere il torneo di playoff.

Abbiamo anche un altro aggiornamento per il livello massimo della competizione, mentre ci avviciniamo ai Masters Toronto: stanno tornando i Pick'Em! Ci ha fatto molto piacere come avete accolto i Pick'Em al Champions Seoul, quindi li introdurremo per tutti gli eventi Masters e Champions di qui in avanti!

UE5

Abbiamo sviluppato VALORANT su Unreal Engine 4 per oltre 10 anni, ed è arrivato il momento di passare a Unreal Engine 5! Aspettatevi questa migrazione nella patch 11.02, intorno alla fine di luglio.

Il download della patch disponibile alla data di uscita sarà piuttosto pesante, visto il cambio di motore di gioco, quindi apprezziamo la vostra pazienza. Nel breve periodo, abbiamo fatto di tutto per assicurarci che l'aggiornamento non stravolga il vostro gameplay, affinché l'aspetto del gioco, la giocabilità e le vostre pazzesche lineup restino gli stessi.

Tuttavia, la patch introdurrà delle modifiche che miglioreranno il framerate, renderanno più veloci i download delle patch future e vi offriranno uno speciale accessorio arma commemorativo, offerto a tutti coloro che effettueranno l'accesso quando la patch 11.02 sarà ancora disponibile!

Replay

I replay saranno disponibili per PC con la patch 11.06 a settembre, mentre su console arriveranno più avanti durante l'anno.

La versione al lancio vi permetterà di analizzare le partite recenti giocate nella patch in corso; partiremo con le partite Competitive per poi, in futuro, estendere la funzionalità anche alle altre modalità.

eSport di VALORANT

Il primo ciclo di collaborazioni con le squadre termina alla fine del prossimo anno, e sarà per noi un'occasione unica per attuare modifiche sostanziali a inizio 2027.

Il primo obiettivo è una maggiore apertura. Le collaborazioni rimarranno un elemento fondamentale del nostro design, ma vogliamo che il VCT sia più aperto, colmando la lacuna tra il livello 1 e il livello 2 e tra i tornei professionistici e quelli della community, offrendo alle squadre l'opportunità per competere in palcoscenici più importanti.

Il secondo obiettivo è una maggiore flessibilità. Vogliamo progettare un sistema che ci offra un'ampia gamma di competizioni, formati e località per gli eventi in tutto il mondo.

Infinte, il nostro terzo obiettivo è la creazione di più momenti all'interno dell'ecosistema. Eventi come i Masters e il Champions si sono rivelati incredibilmente preziosi, poiché racchiudono tutto ciò che rende VALORANT speciale: il gioco, lo sport, la community, la cultura. Riteniamo che il numero di eventi globali sia appropriato, ma vogliamo creare più momenti del genere, specialmente a livello regionale.