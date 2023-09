Arma 3 celebra il suo 10° anniversario con una Live Stream

Tanti saldi e un aggiornamento gratuito della piattaforma







Arma 3, simulatore militare di Bohemia Interactive con oltre 10 milioni di copie vendute e centinaia di migliaia di giocatori ogni mese, compie 10 anni il prossimo 12 settembre. Per celebrare l’evento, Bohemia Interactive ha pianificato una live stream di anniversario, due settimane di saldi Steam, e un update gratuito della piattaforma. Dopo una decade di operazioni virtuali, Bohemia Interactive continua a supportare Arma 3 e la sua community eccezionale che ha reso il gioco il successo che è da tanti anni a questa parte.



Celebrazione dei dieci anni di operazioni militari virtuali



La versione Alpha di Arma 3 è stata rilasciata per la prima volta nel marzo 2013. È stato uno dei primi titoli a entrare nell'Earlt Access di Steam ed è stato il primo a uscirne quando è stata rilasciata la versione 1.00 il 12 settembre 2013. Da allora, il gioco base Arma 3 ha venduto oltre 10 milioni di copie , ha ricevuto più di 50 aggiornamenti gratuiti ed è stato arricchito da 10 pacchetti DLC e 2 espansioni che hanno venduto complessivamente oltre 11 milioni di copie . Sono stati inoltre rilasciati cinque DLC Creator , sviluppati da studi di terze parti nell'ambito dell'iniziativa Creator DLC di Bohemia. Oltre all'ampia varietà di contenuti ufficiali, Arma 3 è diventato anche una piattaforma immensamente popolare per i contenuti generati dagli utenti, con oltre 300.000 oggetti condivisi dai giocatori su Steam Workshop, che hanno aggiunto al gioco tonnellate di scenari, risorse, suoni, feature e conversioni totali gratuite realizzate dalla community.



Arma 3 continua a prosperare ancora oggi, con una valutazione positiva del 91% su Steam (basata su oltre 154.000 recensioni ), oltre 148.000 community registrate e un tempo di gioco medio per utente di oltre 194 ore . Centinaia di migliaia di persone giocano ancora al gioco ogni mese.







Uno sguardo al primo decennio di Arma 3 con un live stream dedicata all'anniversario



Bohemia Interactive terrà un Live Stream per il 10° Anniversario , condotta dal Senior Arma Community Manager Nillers , che ripercorrerà gli ultimi dieci anni di Arma 3 e vedrà la partecipazione di alcuni ospiti speciali, tra cui alcune menti chiave dietro lo sviluppo del titolo. La stream andrà in onda alle 18:00 ora italiana sui nostri canali Twitch e YouTube.



Espandete il vostro Armaverse con i saldi Steam dell’anniversario



Bohemia Interactive festeggerà i dieci anni di Arma 3 anche con due settimane di saldi Steam che prevedono sconti fino all'80% su Arma 3, i suoi DLC e i Creator DLC. Gli sconti saranno attivi dalle 19:00 CEST dell'11 settembre 2023 alle 19:00 CEST del 25 settembre



Nuovi contenuti e asset sono stati introdotti con l’aggiornamento 2.14



L'aggiornamento gratuito della piattaforma 2.14 presenta una serie di correzioni e miglioramenti, oltre a nuove risorse di gioco. Oltre a nuove opzioni di preset grafici "estremi" e a due nuovi Steam Achievements , l'aggiornamento 2.14 introduce il carro armato T-100X "Futura" Railgun in prima linea, un oggetto di scena di Battlefield Memorial e una serie di capi di abbigliamento e oggetti di scena del titolo di Bohemia Incubator, Project Argo.







Trailer dedicato al nuovo aggiornamento:

https://www.youtube.com/watch?v=uq9P8lG2uS8



