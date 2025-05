 Recensione EPOMAKER G84

Nel mercato delle tastiere meccaniche, dominato da una crescente richiesta di personalizzazione e qualità costruttiva, EPOMAKER G84 si presenta come una proposta interessante, pensata per soddisfare le esigenze di gamer, programmatori e appassionati di digitazione. Il brand, ormai noto tra gli utenti più attenti al rapporto qualità/prezzo, propone con questo modello un pacchetto completo: guarnizione montata, layout compatto all'80%, triple modalità di connessione e una cura per l'acustica e il feedback che raramente si trovano in questa fascia di prezzo. Ma sarà davvero all’altezza delle aspettative? L’abbiamo provata a fondo, e questa è la nostra opinione.

Materiali e design

Esteticamente, la EPOMAKER G84 colpisce per il suo stile moderno, compatto e sobrio. La scocca in plastica, pur non essendo premium come un case in alluminio, è ben costruita, senza scricchiolii e con una sensazione solida al tatto. Il layout all’80% (84 tasti) consente un notevole risparmio di spazio sulla scrivania senza sacrificare l’accesso diretto ai tasti funzione, frecce e controlli principali. È una configurazione sempre più amata da gamer e utenti multitasking, ideale per chi lavora o gioca su setup minimali. I keycaps in PBT double-shot shine-through sono un altro elemento distintivo: resistenti al tempo, al grasso e all'usura, offrono una sensazione tattile robusta e un’estetica accattivante. Le legende trasparenti permettono alla retroilluminazione RGB per tasto di brillare in modo vivido e uniforme, rendendo l’esperienza d’uso gradevole anche al buio. Da segnalare la presenza di piedini regolabili su due altezze, che aiutano a trovare la giusta inclinazione durante lunghe sessioni di scrittura o gaming.

Hardware e prestazioni

Sul piano tecnico, la G84 integra un’architettura davvero ben pensata. La vera stella è il sistema di montaggio a guarnizione (gasket mount), una soluzione tipica di tastiere di fascia alta, qui proposta in un modello mid-range. Questo tipo di montaggio, abbinato a 5 strati di isolamento acustico (Poron, IXPE, silicone e pad dedicati), garantisce una digitazione “morbida”, attutita, e con un sound profile vellutato, ricco e piacevole – una differenza tangibile rispetto ai tradizionali tray-mount economici. Il PCB con taglio flessibile, abbinato alla piastra PC flex-cut, consente un’effettiva elasticità alla pressione dei tasti, traducendosi in un comfort sorprendente durante la scrittura prolungata o le sessioni competitive. Gli switch EPOMAKER prelubrificati (in particolare i Creamy Jade lineari) si distinguono per una corsa fluida e una forza di attuazione moderata, che si adatta bene sia a chi predilige una risposta veloce nei giochi, sia a chi cerca silenziosità e reattività nella digitazione.

Sul fronte della connettività, la G84 eccelle per versatilità: tri-mode (cablata via USB-C, wireless 2.4 GHz e Bluetooth 5.0), con una latenza minima di 2ms in modalità cablata e wireless, e fino a 15ms in Bluetooth. Il polling rate di 1000 Hz assicura una reattività professionale nei contesti più competitivi. La batteria da 4000 mAh si comporta bene: circa 15 ore di autonomia con RGB attivo e fino a 400 ore senza retroilluminazione – più che sufficiente per coprire giorni interi di utilizzo intenso. Completano la dotazione i tasti hot-swappable a 3/5 pin, la programmabilità tramite VIA (uno standard sempre più diffuso per la customizzazione avanzata) e il supporto NKRO anti-ghosting, che garantisce la registrazione simultanea di tutti i tasti, anche in scenari estremi di gaming competitivo.

Uso quotidiano

Nell'utilizzo quotidiano, la G84 si è dimostrata una compagna affidabile, comoda e silenziosa. La digitazione è appagante: il suono è sordo e controllato, senza fastidiosi rimbombi tipici delle tastiere economiche. Ogni tasto restituisce una risposta coerente e precisa, grazie a stabilizzatori ben tarati e al prelubrificante applicato di fabbrica, che elimina qualsiasi attrito o sensazione “gritty”. La modalità wireless si è dimostrata stabile in tutte le configurazioni testate (Windows, macOS, Android), e la possibilità di passare velocemente da un dispositivo all’altro è un plus non trascurabile per chi lavora in ambienti multitasking o utilizza più device nel corso della giornata. La retroilluminazione RGB, pur non avendo un diffusore dedicato, risulta efficace e gradevole, con animazioni fluide e un software di controllo (VIA) intuitivo e leggero. Se proprio vogliamo trovare un limite, la struttura in plastica – seppur solida – non restituisce la stessa sensazione premium dei modelli full metal. Tuttavia, considerando il prezzo, la scelta è più che giustificata.

Conclusioni

La EPOMAKER G84 è una tastiera che sorprende, e lo fa sotto molteplici aspetti. Non è semplicemente una "meccanica economica", ma una vera e propria alternativa semi-professionale che integra soluzioni costruttive tipiche di modelli ben più costosi. Il montaggio a guarnizione, i keycaps PBT shine-through, la struttura acustica a cinque strati, gli switch prelubrificati e la tripla connettività rappresentano un pacchetto estremamente competitivo, sia per chi cerca una tastiera da gioco reattiva e silenziosa, sia per chi digita per ore ogni giorno. Non è priva di compromessi: la scocca in plastica può far storcere il naso ai puristi del metallo, e l’assenza di un software proprietario più avanzato potrebbe limitare gli utenti meno esperti con VIA. Tuttavia, il bilanciamento tra prezzo, funzionalità e qualità è eccellente.

Voto: 8.7 / 10

Pro

Montaggio a guarnizione e smorzamento acustico di alta qualità

Tasti PBT double-shot con retroilluminazione RGB brillante

Triple modalità di connessione e latenza ridotta

Switch prelubrificati e hot-swappable

Layout 80% compatto ma completo

Buona autonomia della batteria

Supporto VIA per la programmazione avanzata

Contro