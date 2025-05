Kate Middleton, lo scatto inedito tra gli alberi: uno sguardo serio per celebrare la natura

Scopri la nuova immagine di Kate Middleton, catturata tra gli alberi in un momento di riflessione. Con uno sguardo intenso e un sorriso discreto, la Duchessa celebra la bellezza della natura. Scattata dal fotografo Josh Shinner, questa foto ufficiale offre una visione inedita e affascinante della royal più amata.

Uno sguardo profondo, le braccia incrociate e il sorriso appena accennato: nella nuova foto ufficiale, Kate Middleton appare diversa dal solito, più raccolta, immersa nel silenzio della natura. L'immagine è stata scattata dal fotografo Josh Shinner, già autore del recente ritratto del piccolo principe Louis per il suo settimo compleanno.

La foto, pubblicata da Shinner sul suo profilo Instagram con la didascalia “Un'ottima compagnia per una passeggiata soleggiata e verdeggiante... Grazie @princeandprincessofwales”, è stata realizzata a Mull, in Scozia, durante la visita compiuta a fine aprile da Kate e William sull'isola. Nello scatto, la principessa del Galles indossa l’anello che fu di Diana e guarda dritto in camera, circondata da un paesaggio boschivo che richiama il suo profondo legame con l’ambiente.

La scelta dello sfondo non è casuale. Il legame di Kate Middleton con la natura è diventato ancora più forte durante il suo percorso di cura contro il cancro. La natura rappresenta per lei un rifugio, una fonte di forza e rigenerazione. Non è la prima volta che utilizza l’ambiente come messaggio visivo: anche nella foto con cui ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute, era appoggiata a un albero, in una posa che richiama lo stile del nuovo ritratto.

Secondo la biografa reale Sally Bedell Smith, intervistata da People, Kate appariva allora “immersa nella natura che l'ha fortificata, con lo sguardo rivolto verso l’alto, in un segno di speranza e incoraggiamento per tutti”.

Il tema del legame con la natura è centrale anche nelle sue attività pubbliche. In occasione della Festa della Mamma nel Regno Unito, lo scorso marzo, la principessa aveva condiviso un video all’aperto accompagnato da un messaggio significativo: “Nell’ultimo anno, la natura è stata il nostro santuario. Celebriamo Madre Natura e riconosciamo come il nostro legame con il mondo naturale possa aiutarci non solo a nutrire il nostro io interiore, ma anche a ricordarci il ruolo che svolgiamo nel ricco arazzo della vita”.

Con questo nuovo ritratto, Kate Middleton rinnova il suo messaggio: la natura non è soltanto uno sfondo, ma una forza viva e presente nel suo percorso personale e pubblico.