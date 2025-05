Meteo, anticiclone africano sull'Italia: in arrivo ondata di caldo estremo con punte di 40°C

L'anticiclone africano sta per colpire l'Italia, portando con sé un'ondata di caldo estremo. Temperature che sfioreranno i 40°C stanno per colpire il nostro paese, creando un clima afoso e insopportabile. Scopri cosa aspettarti nei prossimi giorni e come affrontare al meglio questa situazione climatica senza precedenti.

L’anticiclone africano si sta espandendo sull’Italia, portando una fase di caldo anomalo e crescente afa che, secondo gli esperti, potrebbe durare a lungo. Le temperature inizieranno ad aumentare sensibilmente già da oggi, venerdì 30 maggio, con un’evoluzione che preoccupa i meteorologi per la sua intensità e durata. Il meteorologo Lorenzo Tedici del sito www.iLMeteo.it segnala che le ultime mappe meteo mostrano un aumento costante delle temperature, senza un raffreddamento imminente. L’anticiclone africano potrebbe rimanere stabile per tutto il mese di giugno, con conseguente prolungata assenza di precipitazioni e temperature sopra le medie stagionali. Le previsioni sub-stagionali, che si estendono fino a 40 giorni, indicano un inizio d’estate particolarmente caldo, con scarse piogge almeno fino a luglio. Dopo un maggio fresco e piovoso, il caldo estremo sembra voler prendere il sopravvento con decisione. Oggi, il termometro potrà toccare i 30-32°C soprattutto al Centro-Sud. Nel fine settimana, è atteso un ulteriore picco di caldo, con punte fino a 34°C. Le temperature minime resteranno inizialmente gradevoli, ma dalla prossima settimana sono previste le prime notti tropicali nelle aree urbane, con minime superiori ai 20°C. Per la giornata del 2 giugno, una perturbazione in transito tra Francia e Germania causerà temporali anche forti con grandine sulle Alpi nelle ore più calde, mentre il resto del Paese vivrà condizioni da piena estate. Dal 5-6 giugno, secondo le proiezioni, l’anticiclone africano intensificherà la sua presenza: le temperature potrebbero raggiungere i 40°C al Sud e in Sardegna, con un clima afoso anche al Centro-Nord. Previsioni meteo Venerdì 30 maggio - Nord: stabile e caldo - Centro: sole e clima estivo - Sud: sereno e temperature in rialzo Sabato 31 maggio - Nord: soleggiato e più caldo, clima afoso - Centro: bel tempo e caldo - Sud: sole e temperature elevate Domenica 1 giugno - Nord: soleggiato e afoso, temporali pomeridiani sulle Alpi - Centro: sole e caldo intenso - Sud: tempo stabile e caldo

