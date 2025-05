Annullato il processo sulla morte di Maradona: giudice filmava in aula, tutto da rifare

Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona è stato annullato e dovrà ripartire da capo. La decisione è arrivata dopo che una dei tre giudici incaricati di esaminare il caso è stata sorpresa a girare riprese vietate all’interno dell’aula, da utilizzare per un documentario in cui aveva un ruolo da protagonista. “Il procedimento sarà dichiarato nullo e non avvenuto”, ha affermato Maximiliano Savarino, uno dei magistrati coinvolti nel collegio giudicante. Lo stesso giudice ha sottolineato come la vicenda abbia causato “danni alle parti e ai giudici del tribunale”. La notizia è stata riportata dal quotidiano argentino Clarín. Maradona è morto il 25 novembre 2020 all’età di 60 anni, in una casa presa in affitto nel quartiere privato di San Andrés, a Benavídez, nel distretto di Tigre, 22 giorni dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per un ematoma subdurale presso la Clinica Olivos di Vicente López. Secondo i pubblici ministeri Laura Capra, Cosme Iribarren e Ferrari, l’équipe medica composta da sette persone si è dimostrata “carente”, “sconsiderata” e “indifferente” nell'assistenza prestata all'ex calciatore, poiché “non ha fatto nulla” per evitare la sua morte.

