Bianca Balti denuncia sui social: Senza farmaci salvavita non posso lavorare in sicurezza

Bianca Balti, supermodella di fama internazionale, ha lanciato un appello sui social dopo giorni di attesa per un farmaco oncologico fondamentale. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Balti ha denunciato pubblicamente l’impossibilità di accedere a una cura salvavita.

"Sono una paziente oncologica. Il farmaco che sto aspettando non è facoltativo, è salvavita", ha scritto la modella, sottolineando quanto la situazione sia grave per la sua salute e la sua carriera. "Ho una vita, una carriera, delle responsabilità. Devo viaggiare per lavoro, ma non posso farlo in sicurezza senza le pillole che state trattenendo".

Il messaggio di Bianca è diretto alle compagnie assicurative americane e alla catena di farmacie che, a suo dire, stanno ritardando la distribuzione del farmaco: "Di solito non lo faccio, ma ho esaurito la pazienza e il tempo. Ho bisogno che vi diate una mossa".

La modella, che vive tra gli Stati Uniti e l’Italia, ha raccontato di aver passato ore al telefono con diversi interlocutori senza ricevere risposte concrete. "Nessuno si assume la responsabilità. Nessuno risolve. State deludendo i pazienti quando hanno più bisogno di voi. Ed è inaccettabile".