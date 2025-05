È morto Ed Gale, volto cult di Chucky in La bambola assassina

Ed Gale, attore e stuntman celebre per aver dato vita alla bambola Chucky nel film horror "La bambola assassina" (1988), è morto a Los Angeles martedì 27 maggio all’età di 61 anni. L’annuncio è stato dato dalla nipote Kayse Gale attraverso un messaggio su Facebook, ironico e commovente: “È con il cuore pesante – e una bara sorprendentemente leggera (capito il gioco di parole?) – che annunciamo l’improvvisa scomparsa di nostro zio, Ed Gale”.

Nato il 23 agosto 1963 a Plainwell, nel Michigan, Ed Gale era affetto da nanismo (era alto 103 cm) e ha saputo costruirsi una carriera unica a Hollywood, con oltre 130 apparizioni tra cinema, serie TV e pubblicità. Partito per la California a vent’anni con soli 41 dollari in tasca, inseguì il suo sogno senza mai voltarsi indietro.

Oltre al ruolo iconico di Chucky, Gale interpretò fisicamente Howard nel film "Howard il papero" (1986), mentre la voce era di Chip Zien. In un’intervista del 2018 ricordava: “Ero entusiasta del ruolo, anche se non sapevo chi fosse Howard. Ho indossato il costume ogni giorno per quasi dieci mesi”.

Con Chucky, la bambola posseduta da uno spirito omicida, Gale divenne parte della storia del cinema horror. Fu lui a muovere il personaggio nel primo film della saga diretto da Tom Holland e nel sequel "La bambola che uccide" (1990), contribuendo a renderlo una vera icona inquietante degli anni ’80.

Tra gli altri titoli della sua carriera spiccano "Balle Spaziali" (1987), "Chopper Chicks in Zombietown" (1989), "Fratello, dove sei?" (2000) dei fratelli Coen, "Tiptoes" (2003) e il film d’animazione "The Polar Express" (2004), dove prestò la voce. Comparve anche in serie come "Baywatch" e "Dinosauri tra noi".

Nel 2023 fu al centro di una controversia legale, accusato online di contatti inappropriati con minorenni. Le accuse furono archiviate per mancanza di prove e Gale venne dichiarato innocente.

La nipote ha scritto: “Con questa vasta produzione, lascia dietro di sé un’eredità piena di luci discutibili e battute memorabili”. Ed Gale resta una figura indelebile per chi è cresciuto con il cinema fantastico e horror degli anni ’80.