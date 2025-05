Tommaso Zorzi ricorda il coming out: Chiesi scusa ai miei genitori per essere fatto così

Tommaso Zorzi ricorda il coming out: Chiesi scusa ai miei genitori per essere fatto così

Tommaso Zorzi, ospite a La Volta Buona, ha condiviso la sua toccante esperienza di coming out. A soli 18 anni, scrisse una lettera ai genitori per rivelare la sua omosessualità, esprimendo il suo dolore e chiedendo scusa per essere fatto così. Un momento di grande vulnerabilità che ha segnato un'importante tappa della sua vita.

Tommaso Zorzi, ospite oggi mercoledì 28 maggio a La Volta Buona, ha condiviso un momento molto personale della sua vita: il coming out con i genitori. A soli 18 anni, decise di scrivere loro una lettera per raccontare ciò che provava e svelare la sua omosessualità. “Scrissi che mi piaceva un ragazzo e chiesi scusa per essere fatto così”, ha raccontato, sottolineando il peso emotivo di quel momento. “Da ragazzino, leggere certe notizie in giro mi faceva sentire in colpa”, ha spiegato Zorzi, visibilmente emozionato. “Non volevo deludere i miei genitori, ero terrorizzato”. La sincerità del racconto ha commosso anche la conduttrice Caterina Balivo, che con la voce rotta ha detto: “Io da mamma mi chiedo come possa un figlio pensare di essere una delusione solo perché ama una persona del suo stesso sesso”. Zorzi ha ricordato la reazione dei genitori a quella mail. “Per due giorni non mi risposero. Pensai: ‘Basta, sono orfano’”, ha detto ironicamente, cercando di sdrammatizzare. Poi arrivò la chiamata della madre, che gli disse semplicemente: “L’ho letta… e quindi?”. Una risposta semplice ma carica di amore e accettazione, che ha segnato l’inizio di un supporto che non è mai venuto meno.

