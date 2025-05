Call of Duty Stagione 4: disponibile a partire da domani

La Stagione 4 di Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone inizierà domani, giovedì 29 maggio, portando con sé una nuova ondata di contenuti per i giocatori più appassionati. Dopo l’enorme successo del ritorno di Verdansk, questa nuova stagione alza ulteriormente l’asticella grazie a un Battle Pass rinnovato e al pacchetto BlackCell, pensati per offrire ricompense esclusive e contenuti ad alto impatto visivo. Scopriamo nel dettaglio le principali novità dedicate a chi desidera personalizzare al massimo la propria esperienza di gioco.

Battle Pass della Stagione 4

Il Battle Pass della Stagione 4 offre più di 100 ricompense sbloccabili, tra contenuti estetici e strumenti bellici di nuova generazione:

Operatori Iconici: Sblocca immediatamente Stitch, l’operatore d’élite che domina il campo di battaglia, e ottieni nuove skin per personaggi come Adler.Armi Base: Accesso gratuito a due nuove armi – LC10, un mitragliatore compatto e veloce, e FFAR 1, un fucile d’assalto versatile e potente.Progetti d’Arma: Nuove configurazioni con estetiche inedite, tra cui progetti reattivi e design “maestria” che si evolvono con le eliminazioni.Contenuti Estetici: Emblemi, carte chiamata, mosse finali e molto altro per distinguersi sul campo.

BlackCell della Stagione 4

Chi desidera un’esperienza al massimo livello può puntare sul pacchetto BlackCell, la versione premium del Battle Pass pensata per veri intenditori: