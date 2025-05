Tre prodotti selezionati da Xiaomi per portare la corsa al livello successivo

Il 4 giugno di ogni anno si celebra il Global Running Day, la giornata internazionale dedicata alla libertà di movimento, all’energia della corsa e al piacere di uno stile di vita attivo.Per l’occasione, Xiaomi scende in pista con una selezione di tre alleati smart pensati per tutti gli amanti della corsa – che si tratti di percorsi urbani o tracciati off-road.Le tre proposte coniugano tecnologia e performance ad alte prestazioni e sono state pensate per accompagnare ogni runner verso il proprio personal best con stile e determinazione, dal primo chilometro fino al traguardo.

Xiaomi Smart Band 9 Pro: per chi cerca un supporto concreto, preciso, sempre con sé

Con oltre 150 modalità sportive, animazioni 3D guidate per gli allenamenti e una batteria che dura fino a 21 giorni, è la compagna ideale per affrontare ogni corsa, dalla passeggiata giornaliera al trail più impegnativo. Il monitoraggio della salute è estremamente avanzato, grazie al controllo costante della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue, dello stress e della qualità del sonno. Inoltre, Xiaomi Smart Band 9 Pro offre una grande varietà di opzioni di cinturino, tra cui TPU, pelle e design magnetici, adattandosi perfettamente ad ogni look.· Xiaomi Smart Band 9 Pro è disponibile su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia in 4 colori: Obsidian Black, Rose Gold, Moonlight Silver e la nuova elegantissima variante Cream White in offerta a 69,99€ (invece che 79,99€).Xiaomi Watch S4: il compagno perfetto per ogni runner

Il contenuto generato dall'IA potrebbe non essere corretto.Offre un'esperienza di prima qualità grazie al suo display AMOLED da 1,43 pollici, con risoluzione di 466 x 466, 326 ppi e un refresh rate di 60Hz. Con una luminosità HBM di 1500 nit, lo schermo rimane vivido anche alla luce diretta del sole, perfetto per le corse estive in arrivo. La durata della batteria di 15 giorni garantisce prestazioni di lunga durata, offrendo anche la possibilità di una ricarica rapida di 5 minuti. I quadranti funzionali come Clearheaded monitorano automaticamente i livelli di stress indicandoli con emoji intuitive, mentre Wild Walker guidano il runner durante il per Corso fornendo in tempo reale direzione e altitudine per completare ogni corsa in sicurezza.

Xiaomi Watch S4 è disponibile su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia in 5 tonalità: Ceramica a due tonalità (blu-grigio), Pine Green, Midnight Carbon, Festive Orange, Liquid Silver a partire da 159,99 euro.Redmi Watch 5: l’alleato per tenersi in forma con un tocco di stile

È dotato del display più grande e luminoso di sempre per un watch Redmi ed offre visibilità ottimale anche nelle giornate più soleggiate. La durata della batteria da 24 giorni garantisce un'esperienza di monitoraggio della salute affidabile e personalizzata grazie alle opzioni del cinturino. Il motore lineare integrato offre un feedback tattile preciso e silenzioso, semplificando l’utilizzo durante l’allenamento. E grazie al supporto per le chiamate Bluetooth® e alla riduzione del rumore con doppio microfono, è possibile godersi le chiamate anche durante le corse all’aperto. Redmi Watch 5 combina un nuovo algoritmo per il monitoraggio della frequenza cardiaca, il rilevamento di ossigeno nel sangue e sonno, oltre a più di 150 modalità sportive, GNSS integrato a 5 livelli e resistenza all’acqua 5ATM per accompagnarti in ogni sfida.

Redmi Watch 5 è disponibile su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia nelle colorazioni Obsidian Black, Silver Gray e Lavender Purple a partire da 89,99€.