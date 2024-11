DJI Goggles N3: Volo FPV al livello successivo

I piloti alle prime armi con la visuale in prima persona (FPV) possono volare con occhiali dotati di schermo ultra-wide e campo visivo ampliato a un prezzo entry-level

DJI, leader globale nei droni civili e nella tecnologia delle fotocamere creative, presenta oggi i DJI Goggles N3, offrendo un modo migliorato per vivere un’esperienza di volo coinvolgente dal punto di vista del pilota. Compatibile con i nuovi DJI Neo e DJI Avata 2 1, i piloti di droni possono immergersi in emozionanti avventure aeree a un prezzo accomodante e accessibile. Con la semplice inclinazione della testa o il movimento del polso su DJI RC Motion 3 1 , gli utenti possono eseguire acrobazie aeree tra cui capriole e rollio a 360°, derive laterali a 180° e power loop con un solo tocco (con Avata 2), creando riprese cinematografiche visivamente sbalorditive e una perfetta sinergia tra il drone e il suo pilota.

"DJI continua a innovare l'esperienza di volo con i nostri prodotti FPV, sia che si tratti di migliorare il comfort e l'esperienza utente per i nostri piloti o di creare modi in cui i piloti possano condividere le loro avventure aeree con i loro amici e familiari", ha affermato Ferdinand Wolf, Product Experience Director presso DJI. . “DJI Goggles N3 offre a tutti la possibilità di sedersi nella cabina di pilotaggio e sperimentare acrobazie aeree come capriole e derapate comodamente dal proprio salotto. Mai prima d’ora le persone erano state in grado di esplorare il cielo in questo modo”.

Progettato per il comfort con uno schermo ultra-ampio

Con un design interno spazioso, i DJI Goggles N3 possono ospitare facilmente gli occhiali da vista, consentendo ai piloti di tenere gli occhiali, invece di effettuare regolazioni diottriche o installazioni di lenti per correggere la vista durante il volo. Anche l'archetto e la batteria degli occhiali sono integrati in un unico pezzo per bilanciare il peso, garantendo una vestibilità leggera e confortevole. Dotati di uno schermo completo da 1080p, gli occhiali vantano un impressionante campo visivo (FOV) di 54° che crea un'esperienza visiva incredibilmente coinvolgente. Ideale per cambiamenti di temperatura e condizioni di elevata umidità , il nuovo sistema di disappannamento con un solo tocco attiva una ventola interna per far circolare l'aria, rimuovendo la condensa e mantenendo la visuale del pilota cristallina e priva di appannamento.

Latenza ultrabassa e trasmissione video stabile

Dotato dell'avanzato sistema di trasmissione video digitale O4 di DJI, caratterizzato dallo stesso design dell'antenna di Goggles 2, DJI Goggles N3 offre eccezionali prestazioni anti-interferenza. Con feed live a 1080p/60fps, una latenza media ultrabassa di 31 ms 1 e un raggio di trasmissione fino a 13 km 1, il sistema mantiene percezioni di volo stabili e quasi sincrone. Gli occhiali selezionano automaticamente la banda di frequenza ottimale tra 2,4 GHz e 5,8 GHz 1 in base all'ambiente, garantendo una visione live fluida, anche quando si vola ad alta velocità .

Nuove funzionalità che consentono voli più fluidi, condivisibili e più lunghi

Numerosi miglioramenti rendono i DJI Goggles N3 più facili da usare che mai. In particolare, un cursore di realtà aumentata (AR) può essere utilizzato se abbinato al DJI RC Motion 3 per attivare funzioni e regolare le impostazioni della fotocamera dallo schermo degli occhiali prima che l'aereo decolli o mentre sta frenando o stazionando. Altre nuove funzionalità includono:

Condividi feed live in tempo reale: uno smartphone può visualizzare un feed live secondario tramite l'app DJI Fly collegando i DJI Goggles N3 allo smartphone con un cavo USB-C. Tutti possono provare cosa si prova a volare grazie a questa funzionalità .

Potente tempo di funzionamento lungo 2,7 ore 1 : Quando sono completamente carichi, i DJI Goggles N3 possono durare quasi tre ore, consentendo ai piloti di esplorare i cieli ed espandere la propria creatività .

Prezzo e disponibilità I DJI Goggles N3 saranno disponibili per l'acquisto al prezzo stimato di £ 229/€ 269 a fine novembre su store.dji.com e presso partner di vendita autorizzati selezionati.I DJI Goggles N3 sono disponibili come parte del DJI Neo Motion Fly More Combo, che include DJI Neo, Goggles N3, RC Motion 3, 3 batterie e un hub di ricarica – disponibile oggi per £ 449/€ 529.Per ulteriori informazioni sui DJI Goggles N3, visitare: https://www.dji.com/goggles-n3