NINTENDO SWITCH 2 MIDNIGHT OPENING A MILANO

L’attesa è finita, Nintendo Switch 2 sarà disponibile a partire dal 5 giugno 2025, portando con sé nuovi modi di giocare e di mettere in comunicazione i giocatori. Per celebrare questo evento, dalle ore 21:30 del 4 giugno, alle ore 00:30 del 5 giugno, lo store Gamelife-GameStop di CityLife Shopping District, sito in Piazza Tre Torri a Milano, aprirà le sue porte a tutti gli appassionati intenzionati a condividere questo salto generazionale in compagnia. Sarà un’occasione unica per essere tra i primi in Italia a portare a casa la nuova console ibrida di Nintendo, vivendo un momento speciale con tante attività e divertimento insieme, dove e quando vuoi!

Per l'occasione, è stata assicurata un'ampia disponibilità di console per permettere a tutti di mettere le mani su Nintendo Switch 2 fin da subito. Non solo: il pubblico avrà anche l'opportunità di ottenere un valore eccezionale per l’usato, rendendo l'acquisto della nuova console ancora più vantaggioso.

All'interno del punto vendita Gamelife-GameStop, completamente brandizzato Nintendo Switch 2 per l'occasione, l'attesa per la mezzanotte sarà animata da un programma di intrattenimento pensato per coinvolgere il pubblico. Animazione in stile Nintendo, photo opportunity a tema, passando per giochi e sfide: tutto sarà studiato per creare un'atmosfera di festa indimenticabile. L'obiettivo è celebrare insieme l'arrivo di Nintendo Switch 2, rendendo il conto alla rovescia fino alla mezzanotte un momento di divertimento e condivisione per tutti i fan.

Nintendo Switch 2 è l’evoluzione della piattaforma da gioco casalinga che si può portare ovunque, frutto di otto anni di vita e scoperte iniziati con la famiglia di console Nintendo Switch e le sue 3 diverse modalità di gioco: da TV, da tavolo e portatile. Una nuova esperienza che permetterà di portare in vita i giochi grazie al suo schermo più grande a 1080p e alla possibilità di collegare la console a una TV per giocare a una risoluzione massima di 4K, oltre al supporto all’HDR e al frame rate fino a 120 fps per colori brillanti, una grafica più definita e movimenti più fluidi.

I nuovi Joy-Con 2, inoltre, sono stati completamente riprogettati per collegarsi alla console con uno scatto grazie a connettori magnetici e per essere utilizzati come mouse nei giochi compatibili. infine, per restare sempre connessi e amplificare il divertimento in compagnia, premendo il nuovo pulsante “C” sarà possibile sfruttare le funzionalità di GameChat, per comunicare in tempo reale con gli amici, condividere lo schermo di gioco o collegarsi faccia a faccia con la telecamera Nintendo Switch 2 o un’altra telecamera USB-C compatibile.

Di seguito, i dettagli hardware e le funzionalità di Nintendo Switch 2 già annunciati, maggiori dettagli sono disponibili sulla pagina ufficiale:

GameChat: nuovi modi di giocare in compagnia, tutti insieme

Uno schermo più grande e brillante che visualizza movimenti fluidi

I controller Joy-Con 2 che si collegano alla console con uno “scatto”

Un nuovo stand regolabile a piacere e una nuova porta USB-C

Velocità di calcolo e prestazioni grafiche elevate

Suono cristallino e audio spaziale 3D

Memoria di sistema da 256 GB

Anche i giochi per Nintendo Switch sono compatibili con Nintendo Switch 2

Una nuova base per Nintendo Switch 2

Più persone possono giocare con una sola copia di gioco, grazie a GameShare

Le schede di gioco virtuali aggiungono vantaggi ai giochi in versione scaricabile

Nintendo Switch Online sarà disponibile su Nintendo Switch 2

Una varietà di funzioni di accessibilità

Un’esperienza di gioco sicura su Nintendo Switch 2

Nuovi giochi per una nuova console, come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza

Insieme a Nintendo Switch 2, il 5 giugno sarà il momento di accendere i motori e iniziare un viaggio nel vasto mondo di Mario Kart World: la nuova avventura su due e quattro ruote che permetterà di vivere le corse di Mario Kart come mai prima d’ora e senza interruzioni. Fino a 24 giocatori potranno gareggiare, sfrecciando su diversi percorsi collegati tra loro e senza soste nella nuova modalità sopravvivenza. Per gli amanti dell’esplorazione, invece, sarà possibile uscire dai circuiti per perlustrare le aree circostanti, guidando in qualsiasi direzione e scattando foto in punti panoramici con un gruppo di amici.