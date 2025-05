Un uomo torna a camminare dopo una lesione al midollo grazie a una stimolazione rivoluzionaria al San Raffaele

Andrea, 33 anni, era rimasto paralizzato a seguito di una grave lesione al midollo spinale riportata in un incidente sul lavoro. Oggi è protagonista di un caso clinico definito "unico al mondo", che ha visto la collaborazione di medici e ricercatori dell'ospedale San Raffaele di Milano, dell’università Vita-Salute e della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa.

Il giovane è tornato a camminare grazie all’impianto di un neurostimolatore epidurale che ha riattivato alcuni circuiti nervosi danneggiati. Il risultato è frutto del progetto Neuro-SCS-001, condotto da un team guidato dal neurochirurgo Luigi Albano, in sinergia con il primario Pietro Mortini.

Andrea aveva una lesione classificata come “incompleta” (grado C scala Asia), ma con danni estesi al cono midollare, l’area in cui si incontrano il sistema nervoso centrale e quello periferico. Una condizione complessa e difficile da trattare, per cui le terapie tradizionali avevano dato esiti modesti, nonostante due cicli intensivi di riabilitazione.

La nuova tecnica ha previsto l’impianto di un sistema con 32 elettrodi tra T11 e L1. La stimolazione elettrica epidurale (EES), una volta calibrata, ha permesso di attivare i muscoli del tronco e i flessori dell’anca, fondamentali per la postura e la deambulazione. Il protocollo è stato combinato con un programma di riabilitazione innovativo basato su realtà virtuale, feedback sensoriali e supporti tecnologici avanzati.

In soli tre mesi, il paziente ha ottenuto miglioramenti evidenti nella mobilità, nel controllo posturale e nella qualità della vita. Alla dimissione, Andrea riusciva a percorrere 58 metri in 6 minuti. A sei mesi, ha camminato per un chilometro con deambulatore e tutori. Il 4 maggio ha partecipato alla Wings For Life World Run di Milano, evento benefico internazionale per la ricerca sulle lesioni spinali.

Il caso è stato pubblicato su 'Med - Cell Press' e conferma l’efficacia del protocollo EES già validato nel 2023 su due pazienti, i cui risultati erano apparsi su 'Science Translational Medicine'.

“Abbiamo dimostrato che la stimolazione epidurale unita a una riabilitazione tecnologica può ripristinare la funzione motoria anche nei casi più gravi”, afferma Albano. Mortini aggiunge: “Questi risultati aprono nuove possibilità per pazienti con lesioni spinali estese e offrono speranze concrete di recupero”.

Il San Raffaele invita chi è affetto da lesioni midollari a contattare l’equipe multidisciplinare dell’IRCCS per valutare l’idoneità ai protocolli in corso.