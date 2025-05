Ardea, rapina mortale a un distributore di benzina: ucciso un dipendente di 35 anni

Tragedia ad Ardea, in località Tor San Lorenzo, dove un uomo di 35 anni è stato ucciso durante una rapina in un distributore di carburanti. La vittima, un cittadino di origine indiana, lavorava presso il distributore Toil in via delle Pinete.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato accoltellato intorno alle 12 dopo aver tentato di reagire all’aggressione. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile: il 35enne è deceduto dopo oltre un’ora di manovre rianimatorie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Anzio, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Al momento si cercano due persone, presumibilmente gli autori della rapina, che sarebbero stati visti fuggire a bordo di una moto. I rilievi tecnico-scientifici sono affidati ai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati, mentre si attende l’arrivo del pubblico ministero della Procura di Velletri.