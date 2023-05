Incidente mortale a Sassari: motociclista di 35 anni deceduto, passeggera ferita

Un incidente stradale tragico è avvenuto ieri, sabato 27 maggio, alle porte di Sassari lungo la strada statale 131, costando la vita a un motociclista di 35 anni. Il terribile incidente è avvenuto poco prima delle 22:00 e ha coinvolto due automobili. Durante lo scontro, una donna passeggera sulla moto è rimasta gravemente ferita.

Le prime informazioni fornite dalla Polizia locale, che è intervenuta sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi, indicano che il motociclista stava guidando lungo la quattro corsie in direzione Sassari. Dopo aver superato l'incrocio per il quartiere Sant'Orsola, si è scontrato con un'auto e successivamente è rimbalzato su un'altra vettura. A causa dell'impatto, la parte anteriore della moto si è completamente disintegrata e il conducente è deceduto pochi minuti dopo l'incidente, nonostante i tentativi di soccorso da parte degli operatori sanitari del servizio di emergenza (118).

La donna che viaggiava come passeggera sulla moto è stata gravemente ferita nell'incidente e immediatamente trasportata in condizioni critiche all'ospedale Santissima Annunziata per ricevere le cure necessarie.

