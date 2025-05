La potenza che non si ferma mai: realme GT Serie 7 debutta oggi a Parigi

La serie flasghip killer del 2025 disponibile a partire da 549,99 euro. Arriva realme GT 7 Dream Edition, primo frutto della collaborazione con il team Aston Martin Aramco Formula One

Si è da poco concluso a Parigi l'evento di lancio mondiale della serie realme GT 7 e di realme GT 7 Dream Edition, modello nato dalla collaborazione con il team Aston Martin Aramco Formula One™. Questo evento ribadisce l'impegno di realme nell'innovazione e nell'eccellenza, con l'obiettivo di fornire prestazioni all'avanguardia e design esclusivi agli utenti di tutto il mondo.

realme GT 7: il vero flagship killer del 2025 in termini di prestazioni

Al cuore dell'evento di presentazione c'è stato il realme GT 7, presentato come il "Flagship Killer del 2025". La batteria titanica da 7.000 mAh e la ricarica ultrarapida da 120 W lo rendono un vero flagship: questa combinazione offre un utilizzo per tutto il giorno con soli 14 minuti per una carica del 50% e 40 minuti per una carica completa, mentre la tecnologia Smart Bypass riduce al minimo il calore e prolunga la durata della batteria. realme GT 7 ha, inoltre, ottenuto la prima certificazione TÜV Rheinland per le batterie.

Questo smartphone è il primo ad arrivare in Europa con il processore MediaTek Dimensity 9400e che, realizzato con l'avanzato processo TSMC a 4 nm, si assicura un posto tra i primi 3 smartphone Android in termini di prestazioni.

In termini di design, il GT 7 è dotato del primo pannello posteriore al mondo in grafene IceSense, che garantisce un'eccezionale conduttività termica e un piacevole feel al tatto.

Efficienza e Imaging AI-Powered

Uno dei punti di forza di realme GT 7 è AI Planner, il primo sistema di pianificazione AI al mondo, che trasforma lo smartphone in un assistente personale intelligente. AI Planner consente di creare programmi con un semplice doppio tocco e aiuta gli utenti a gestire le attività quotidiane in modo più efficiente, ridefinendo comodità e produttività.

Per gli amanti della fotografia, la AI Travel Snap Camera di realme GT 7 è dotata di un sensore principale IMX906 da 50MP per una luminosità in condizioni di scarsa illuminazione e di un teleobiettivo 2x per uno zoom ottico senza soluzione di continuità.

realme GT 7 presenta inoltre AI Landscape+ e tre filtri speciali per la correzione automatica della distorsione e il miglioramento della nitidezza, per scatti urbani vibranti. AI Glare Removal, inoltre, offre agli utenti un'esperienza piacevole, senza doversi preoccupare degli effetti dei riflessi.

realme GT 7 stupisce anche per il suo display AMOLED Pro-Esports da 6,78 mm con 6.000 nit di luminosità di picco. Grazie alla resistenza alla polvere e all'acqua testimoniata dalla certificazione IP69, il nuovo GT 7 è costruito per resistere all'usura quotidiana e agli ambienti più estremi.

realme x Aston Martin Aramco Formula One™ Team

realme GT 7 Dream Edition, creato in collaborazione con l'Aston Martin Aramco Formula One™ Team, fonde elementi di design di lusso con il mondo degli sport motoristici. Questo smartphone in edizione limitata presenta l'Iconic Silver Wings Badge rivisitato e, realizzato in alluminio per uso aerospaziale, porta agli appassionati un'ingegneria di precisione grazie all'incisione al laser, lucidatura diamantata e colorazione nano-metallica, che riflette un'eleganza senza tempo.

Ispirato alla Formula Uno, l'Aerodynamic Flow Lines Design scolpisce la cover posteriore dello smartphone in una sinfonia di velocità. Il design culmina nella finitura Aston Martin Racing Green, una tonalità ricca di tradizione automobilistica. Applicato attraverso cinque strati di rivestimento e perfezionato attraverso centinaia di calibrazioni, il colore cambia dinamicamente alla luce, rispecchiando la ricchezza dell'iconica livrea AMF1.

Commercializzato in una box da collezione, GT 7 Dream Edition include una custodia Silver Wing in fibra di carbonio e una graffetta per l'espulsione della SIM che richiama il profilo di un'auto da corsa F1 lavorato con precisione, trasformando l'unboxing dello smartphone in un rituale di esclusività. Come brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, realme si impegna a offrire ai giovani utenti esperienze tecnologiche globali che superino le loro aspettative e - come testimoniato anche dalla collaborazione con l'Aston Martin Aramco Formula One™ Team, un nome famoso per la sua ingegneria di precisione, le sue alte prestazioni e il suo design iconico - sta compiendo passi significativi per offrire un'esperienza tecnologica eccezionale.

realme GT 7T: il flagship più potente del segmento

Alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8400-MAX, realme GT 7T garantisce prestazioni e efficienza ai massimi livelli del segmento. Come il GT 7, è dotato di una batteria da 7.000 mAh, supportata da una ricarica ultrarapida da 120 W, un pannello posteriore IceSense in grafene e della tecnologia AI Planner, che insieme assicurano un’eccezionale durata della batteria, un’efficace gestione termica e un’esperienza d’uso focalizzata sull’efficienza.

realme x Google Gemini

L'AI Gemini di Google, sviluppata grazie alla collaborazione su larga scala di Google, è un modello multimodale innovativo progettato per elaborare e integrare testo, audio, immagini e video. Integrato nei modelli della serie GT 7 di realme7 e Air 7 Pro, Gemini è alla base di funzioni come AI Translator, AI Eraser 2.0 e AI Tools 2.0, che consentono la comunicazione in tempo reale, l'editing fotografico avanzato e la creazione di contenuti. Questa collaborazione combina l'hardware innovativo di realme con l'AI all'avanguardia di Gemini, offrendo un'esperienza utente intuitiva e di qualità.

realme Buds Air 7 Pro: la ridefinizione dell'audio AI

Gli auricolari realme Buds Air 7 Pro rivoluzionano l'esperienza d'uso con il primo assistente Gemini del segmento, introducendo il traduttore live AI, il traduttore face-to-face e AI Inquiry. Queste innovative funzioni consentono una traduzione linguistica in tempo reale, una comunicazione multilingue fluida e un accesso immediato alle informazioni, rendendo i Buds Air 7 Pro gli auricolari più intelligenti del loro segmento. Con 53dB di cancellazione del rumore, driver dual-dac, fino a 48 ore di riproduzione e certificazione Hi-Res, gli Air 7 Pro combinano funzionalità AI avanzate con una qualità audio premium, stabilendo un nuovo standard per i dispositivi audio intelligenti.

Prezzi

realme ha annunciato ufficialmente i prezzi dei suoi ultimi prodotti durante l'evento di lancio che si è tenuto oggi a Parigi: a partire da 649,99€ per realme GT 7, 549,99€ per realme GT 7T, 899,99€ per realme GT 7 Dream Edition.

Per tutti gli aggiornamenti su disponibilità, sconti e offerte early bird a tempo limitato è possibile visitare il sito ufficiale realme o consultare la tabella sottostante.