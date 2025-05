realme GT 7, debutta a Parigi il 27 maggio il Flagship Killer del 2025

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita a livello globale, annuncia che il lancio globale del nuovo GT 7 si terrà a Parigi il 27 maggio.

realme ha registrato una crescita significativa in Europa nel 2024, con un aumento del 32% su base annua nel quarto trimestre, principalmente in Europa occidentale. Il brand ha mantenuto una quota di mercato fra le prime 4 in Europa orientale e centrale e punta a raggiungere oltre 10 milioni di vendite annuali nei prossimi tre anni. A MWC 2025, realme ha annunciato una strategia triennale per raddoppiare la sua base di utenti globale ed entrare nel mercato di fascia alta, e il prossimo lancio della serie realme GT 7 gioca un ruolo chiave in questo piano.

Il Flagship Killer del 2025: potenza che non si ferma maiLa serie GT si è sempre posizionata con smartphone flagship dalle prestazioni superiori - anche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale - e innovazioni rivoluzionarie. In particolare, il GT 7 Pro è stato il primo dispositivo dotato di processore Snapdragon 8 Elite, mentre il suo predecessore, il GT 6, lanciato a Milano lo scorso anno, è stato il primo a introdurre la tecnologia Snapdragon 8s Gen 3, con funzioni AI avanzate.

La serie GT 7 si posiziona come “Flagship killer del 2025”, enfatizzando il concetto di “potenza che non si ferma mai”. Fra le caratteristiche principali vi sono prestazioni eccezionali e durata della batteria.

IceSense Design: l’innovazione del grafene entra nel design degli smartphoneLa serie realme GT 7 introduce il design IceSense Graphene, una soluzione innovativa che utilizza il grafene, un materiale di laboratorio all'avanguardia con una conducibilità termica 10 volte superiore rispetto alle pellicole di grafite convenzionali. Integrato nella cover posteriore e nello schermo dello smartphone, IceSense Graphene consente una dissipazione del calore ultra-efficiente a 360°, assicurando prestazioni da flagship anche in condizioni di carico elevato.

Oltre alla potenza, il sistema “Skin-Touch Temperature Control” si adatta alle condizioni dell'ambiente, mantenendo le superfici dello smartphone fresche durante calore particolarmente intenso o calde con il freddo garantendo comfort al tatto costante nel corso dell'anno, proprio come se lo smartphone fosse un'estensione naturale della pelle.

realme GT 7 trasforma l'estetica degli smartphone con due finiture uniche: IceSense Blue e IceSense Black, entrambe in grado di offrire un'esperienza tattile delicata e antislittamento.

Il realme GT 7 è destinato a sorprendere gli utenti e il settore in ambiti chiave quali le prestazioni, durata della batteria, design e imaging e rappresenta, senza dubbio, una svolta significativa per il brand, che mira

