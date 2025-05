Cristiano Ronaldo saluta l'Al Nassr: Questo capitolo è finito, il futuro è tutto da scrivere

Cristiano Ronaldo potrebbe aver detto addio all’Al Nassr. Il campione portoghese ha pubblicato un post enigmatico sui social che ha subito fatto il giro del mondo: “Questo capitolo è finito. La storia? Ancora da scrivere. Grato a tutti.”

Le parole di Ronaldo arrivano a poche ore dalla fine della Saudi Pro League e alimentano le voci su una possibile partenza. Il contratto che lo lega al club saudita, firmato nel 2022 dopo l’esperienza al Manchester United, è vicino alla scadenza.

Nonostante i suoi quarant’anni, Ronaldo non sembra intenzionato a fermarsi. L’obiettivo dichiarato è partecipare al nuovo Mondiale per Club, in programma a giugno, e le offerte per proseguire la carriera non mancano.

Il messaggio pubblicato online appare come un indizio concreto sull’addio imminente all’Al Nassr, anche se il diretto interessato non ha ancora confermato ufficialmente. I tifosi attendono novità, mentre il nome di Ronaldo continua a essere al centro delle attenzioni del calciomercato internazionale.