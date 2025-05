Giro d'Italia 2025, oggi la 16ª tappa: orario, percorso e dove seguirla in diretta

Dopo il giorno di riposo, il Giro d’Italia 2025 riparte oggi, martedì 27 maggio, con la sedicesima tappa. Si tratta del primo vero tappone alpino di questa edizione: la corsa parte da Piazzola sul Brenta e si conclude a San Valentino, dopo 203 chilometri ricchi di salite e discese impegnative.

Ancora in maglia rosa il messicano Isaac Del Toro, che cercherà di difendere la leadership in una frazione decisiva per la classifica generale. Il primo ostacolo del giorno sarà il Carbonare, una salita lunga 12,9 km con una pendenza media del 4,6%, affrontata dopo circa 65 km dal via. Da lì, discesa tecnica e poi si salirà verso il Candriai, 10,1 km con pendenza media del 7,6%, prima di raggiungere il temuto Passo Santa Barbara, con i suoi 12,7 km e punte fino al 14%.

L'ultima fatica sarà l'ascesa verso San Valentino, con 18,2 chilometri di salita finale e tratti molto ripidi. Una tappa pensata per gli scalatori puri, che potrebbe stravolgere la classifica e lasciare il segno su questa edizione del Giro.

La partenza ufficiale della tappa è fissata per le ore 11:20, con l’arrivo previsto intorno alle 17:20. Sarà possibile seguire la tappa in diretta tv su Rai Sport e Rai 2, anche in streaming gratuito su RaiPlay. Gli abbonati potranno seguirla su Eurosport, Discovery+, Sky Go, Now e DAZN.