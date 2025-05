Giro d'Italia 2025, oggi la quinta tappa Ceglie Messapica-Matera: orario, percorso e dove vederla in diretta

Il Giro d’Italia 2025 prosegue oggi, mercoledì 14 maggio, con la quinta tappa da Ceglie Messapica a Matera, una frazione di 151 chilometri pensata per i velocisti. Dopo il successo dell’olandese Casper van Uden nella Alberobello-Lecce, si torna in Puglia per la prima parte del percorso, che si snoda tra le Murge e la provincia di Taranto.

Percorso della quinta tappa del Giro d’Italia

I primi chilometri presentano leggere ondulazioni prima di un lungo tratto pianeggiante di circa 60 km. Lungo il percorso sono previsti i traguardi volanti di Massafra, Marina di Ginosa e il Km Red Bull di Bernalda. Il finale si fa più impegnativo con un GPM di quarta categoria a Montecaglioso e un arrivo in salita nel cuore di Matera, che potrebbe creare qualche differenza negli ultimi 40 chilometri ricchi di saliscendi.

In maglia rosa resta il danese Mads Pedersen, con 7 secondi di vantaggio su Primoz Roglic e 14 sul compagno di squadra Mathias Vacek. La tappa odierna potrebbe favorire ancora una volata, ma attenzione agli scatti nell’ultima parte del tracciato.

Orario di partenza e dove vedere la tappa 5 in diretta

La partenza della quinta tappa del Giro d’Italia è fissata per le ore 13:35. La corsa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport e Rai 2, con diretta streaming gratuita disponibile su RaiPlay. Per chi preferisce la pay tv, la diretta sarà disponibile su Eurosport 1, con streaming in abbonamento su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.

