Live - Auto sulla folla durante la parata del Liverpool: arrestato un 53enne, indaga anche l'antiterrorismo

Un'auto ha investito diversi tifosi del Liverpool durante la parata per celebrare la vittoria in Premier League. L'incidente è avvenuto questa sera nel centro città, sulla Water Street, intorno alle 18:00. La polizia del Merseyside ha confermato l'arresto di un uomo, un cittadino britannico di 53 anni residente nella zona. Secondo quanto riferito dalle autorità, il coinvolgimento della polizia antiterrorismo è precauzionale, con l'obiettivo di chiarire se si sia trattato di un atto intenzionale o di un tragico incidente. Gli inquirenti stanno analizzando la dinamica per risalire alle motivazioni dell'accaduto. L'intera zona è stata transennata e messa in sicurezza per consentire i rilievi. Il primo ministro Keir Starmer, subito informato dell’accaduto, ha espresso solidarietà ai feriti e a chi è stato coinvolto. “Le immagini di Liverpool sono spaventose. Ringrazio la polizia e i servizi di emergenza per l’intervento immediato. È fondamentale che le indagini proseguano senza interferenze”, ha dichiarato. Sui social stanno circolando video che mostrano un'auto scura sterzare improvvisamente e piombare sulla folla, proprio mentre i giocatori festeggiavano su un autobus scoperto. Un testimone dell'Afp ha visto almeno quattro persone portate via in barella. Ambulanza, vigili del fuoco e altre unità di emergenza sono intervenute sul posto nel giro di pochi minuti. Il Liverpool Fc ha diffuso una nota ufficiale in cui comunica di essere in contatto diretto con la polizia locale: “I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con chi è stato colpito. Offriremo pieno supporto alle autorità e ai soccorsi”.

