Napoli in festa: oggi la parata Scudetto, orario e dove vederla in diretta TV

È il giorno della grande festa a Napoli: oggi, lunedì 26 maggio, la città celebra il quarto scudetto conquistato dalla squadra di Antonio Conte. Un trionfo arrivato all’ultima giornata di campionato grazie alla vittoria decisiva contro il Genoa, che ha reso vano il successo dell’Inter a Como.

La squadra partenopea sfilerà nel pomeriggio su un bus scoperto per le strade della città, tra bandiere, cori e fuochi d'artificio, a due anni di distanza dall’ultimo tricolore. L’intera città è pronta a colorarsi di azzurro per un evento attesissimo dai tifosi.

La festa Scudetto del Napoli inizierà alle ore 15:30 con partenza dal lungomare di Mergellina. Il corteo proseguirà tra la folla festante fino a Piazza Vittoria, trasformando il centro cittadino in un teatro di festa e passione sportiva.

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 2, con uno studio dedicato e inviati sul posto. Sarà possibile seguire la parata anche in streaming gratuito su RaiPlay, per non perdere neanche un momento della celebrazione.